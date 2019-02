AMLO defiende a sus candidatos a la CRE; tienen “muchísima capacidad”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió hoy que, entre sus propuestas para integrar la Comisión Reguladora de Energía (CRE), hay quienes formaron parte de su equipo, sin embargo, defendió sus capacidades técnicas precisando que será en el Senado donde se va a decidir.

La identificación de diferentes personalidades como parte de Morena, su equipo de colaboradores en el pasado y aun de miembros de su gobierno que fueron presentados en las 12 personas propuestas para elegir a cuatro comisionados a la CRE, fue abordada hoy en la conferencia matutina del mandatario.

Hoy, redujo a dos casos los nombres cuestionados, aunque la agencia Apro identificó desde el pasado martes que entre los propuestos el organismo que se supone debe ser autónomo, al menos son cinco los identificados como colaboradores o simpatizantes cercanos.

López Obrador derivó su comentario una vez más al cuestionar la creación de órganos autónomos y a quienes denomina “los impulsores del gobierno paralelo”, considerando que “son muy leguleyos”, como parte del período neoliberal, creando autonomías para favorecer minorías.

En concreto, se refirió a las comisiones y organismos creados a partir de la Reforma Energética para regular el sector, donde dijo que por fortuna se están venciendo sus plazos y es tiempo de renovar a sus integrantes.

“No nos vamos a meter a hacer reformas constitucionales para quitarlos (los organismos), nada más con que ya no puedan hacer negocios, con tenerlos vigilados, porque son muy corruptos, para que no den contratos, permisos, concesiones, a quienes construyen gasoductos, a quienes van a perforar pozos, a quienes ponen plantas para generar energía eléctrica.

“Nada más con eso o estar pendientes para que no se den subsidios, que no haya monopolios, que no protejan a monopolios, porque les dieron tantas facultades que están por encima del Poder Legislativo, en algunos casos, y es inapelable lo que decimos”.