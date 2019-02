Caso Odebrecht continúa: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la investigación del caso Odebrecht continuará y sentenció que su gobierno “no será cómplice” por omisión.

Durante su rueda de prensa matutina, AMLO aseguró que “el caso de Odebrecht continúa y todos los casos, no somos tapadera y no vamos a permitir la corrupción. Y, además, no lo podríamos hacer porque nos convertiríamos en cómplices. Hay actos de corrupción que si no los denunciamos nos convertimos en cómplices por omisión”.

El tabasqueño dejó claro que “todo aquello que se me presenta con pruebas que significa una irregularidad y puede convertirse en un acto de corrupción, adelante. No paro nada”.

Agregó que “con todo respeto” a la autonomía de la fiscalía, cada determinado tiempo, “le vamos a pedir que nos diga el estado en que se encuentran nuestras denuncias en temas de corrupción”.

“Hoy hablé de eso, una de las prácticas más comunes para tolerar la corrupción y para hacer valer la impunidad es el tortuguismo, las prácticas dilatorias, el que se presente una denuncia, nadie le da seguimiento y así se queda. Y cuántas denuncias se presentan diariamente en la Fiscalía General, miles. Entonces, ahí van los expedientes. Entonces no hay justicia expedita, pronta”, reprochó López Obrador.

El pasado jueves, la Fiscalía General de la República recordó que el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa le concedió una suspensión definitiva para no abrir sus expedientes del caso Odebrecht, como se le ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en octubre pasado.