Tras derrota en el Congreso, el gobierno de España convoca a elecciones para el 28 de abril

MADRID (apro).– El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este viernes la convocatoria a elecciones generales para el próximo 28 de abril, un mes antes de las elecciones europeas, autonómicas y municipales, que serán el 26 de mayo.

“He decidido dar la palabra a los españoles para seguir avanzando, porque España no tiene un minuto que perder, España necesita avanzar y no dar pasos hacia atrás”, señaló durante el anuncio institucional desde el Palacio de La Moncloa, sede del gobierno español.

El anuncio se produce sólo dos días después que una mayoría en el Congreso de los Diputados no avalara su proyecto de presupuestos para 2019, lo que lo colocó en una posición de debilidad política.

En la comparecencia, señaló que gobernar sin presupuestos es “no hacer nada” y que mantenerse con las cuentas de 2018 –aprobadas por su antecesor Mariano Rajoy– supondría frenar el progreso. “Llámenme clásico, pero sin presupuestos no se puede gobernar”, justificó.

“Hay derrotas parlamentarias que son victorias sociales, la ciudadanía ha visto la hoja de ruta del gobierno”, señaló.

Su comparecencia se convirtió casi en un arranque de su campaña para las elecciones del 28 de abril, donde destacó que en estos ocho meses y medio y tras años de parálisis, se aprobaron 13 leyes y más de 25 decretos leyes y se aprobaron algunas directivas que “dormían el sueño de los justos”.

Sánchez lanzó críticas a los partidos como al Partido Popular (PP) y Ciudadanos, por su “filibusterismo parlamentario” por imponer sus intereses particulares a los intereses generales de los ciudadanos, y por haber bloqueado la tramitación de una serie de leyes.

Se refirió al veto que le hizo Ciudadanos –partido con el que llegó a un acuerdo en 2016–, que ahora no quiere pactar nada con el gobierno de Sánchez. “Me extraña que me pongan el cordón sanitario a mi y no a la ultraderecha. Pero uno elige a los amigos con los que ir”.

Con ello se refería a la concentración que protagonizó la derecha (PP, Ciudadanos y el partido de extrema derecha, Vox) y a un eventual pacto después de las elecciones.

Sobre esa manifestación del domingo pasado, señaló que la derecha plantea “un país en el que no cabemos muchos, sólo caben ellos. Esta es la diferencia entre la foto de (la Plaza de) Colón (donde se celebró dicha concentración) y lo que defiende este gobierno”.

Criticó al PP al recordar que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) fue “leal” con el gobierno de Mariano Rajoy ante la deriva independentista de Cataluña, pero con él no lo han sido. Y, peor aún, “plantean un 155 permanente, es decir, perpetuar el problema. Nosotros defendemos el diálogo”.

Ante el retiro del apoyo de los partidos catalanes, que le exigían un nuevo referéndum de autodeterminación, Sánchez les recordó que “dentro de la Constitución y la legalidad estamos dispuestos a hablar y a dialogar. Dentro de la Constitución todo, fuera nada”.