El patinador Donovan Carrillo recibirá beca de la Conade

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El patinador Donovan Carrillo recibirá a partir de marzo la beca económica que la Conade otorga a los mejores atletas del país a través del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR) y también tendrá acceso a un equipo multidisciplinario en su preparación rumbo al Campeonato Mundial de Patinaje Artístico.

Así, Carrillo se convierte en el primer practicante de un deporte invernal en recibir ayuda de parte del gobierno federal que, además, será extensiva a su entrenador, Gregorio Núñez, pues ambos, hasta ahora, corrían con todos los gastos de la preparación del patinador y de los viajes que realiza a las competencias.

“El año pasado asistí al Mundial que se celebró en Milán y logré clasificarme a la final dentro de los 24 mejores patinadores de este evento, la verdad esto me ayudó muchísimo por lo que la expectativa y la meta es volver a clasificarme dentro de los primeros 24 lugares del mundo”, declaró el patinador de 19 años.

En tanto, Núñez, quien también recibirá una compensación económica por su trabajo, consideró que la ayuda con recursos públicos es muy importante en el proyecto de Donovan Carrillo para los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 porque implica participar en más competencias internacionales para buscar la calificación.

“Esto ayudará para que Donovan se concentre al cien por ciento en su preparación porque ya quedan tres años en los que debe estar enfocado en lograr los objetivos que nos vamos a proponer para cada temporada”, agregó Núñez.

Además de las becas económicas, cuyos montos aún no se han definido, la Conade dotará al atleta de medicamentos, suplementos alimenticios y equipamiento deportivo.

Donovan Carrillo hizo historia la semana pasada al conseguir su pase al Campeonato Mundial Senior Japón 2019 que se llevará a cabo del 18 al 24 de marzo en Saitama, Japón.

En el programa corto del Four Continents Championships 2019, que se realizó en Anaheim, Carrillo finalizó en la posición 14 con 71.16 puntos. En esa prueba se convirtió en el primer patinador mexicano en realizar el triple axel, un salto con un pie, acompañado de tres giros y medio y luego aterrizar con el otro pie.

“En el 2010 me tocó ver las Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver y eso me hizo soñar, a partir de ahí empecé a soñar y a verme en una justa olímpica. Ahora ya no lo veo como un sueño, sino como una meta que quiero cumplir y trabajo para lograrlo”, dijo el atleta.