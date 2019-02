Al Otro Lado denuncia amenazas de muerte y solicita medidas cautelares a la CIDH

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Al Otro Lado solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con oficinas en Tijuana y San Diego, luego de denunciar amenazas de muerte por parte de organizaciones criminales, además de acciones hostiles de autoridades migratorias de México y Estados Unidos.

En una petición enviada este viernes a la CIDH, la organización –que acompaña a personas en su trámite para solicitar asilo en Estados Unidos–denuncia que está atrapada entre las amenazas de organizaciones criminales “sin piedad” y las acciones “punitivas” que el gobierno mexicano toma en su contra “a petición del gobierno de Estados Unidos”.

@AlOtroLado_Org filed a request with the Inter-American Commission on Human Rights to Issue Precautionary Measures Against Mexico Urging All Actions Necessary to Protect its Human Rights Defenders Working to Protect the Rights of Asylum Seekers in Tijuana. https://t.co/G8UpNJEeo6

— Nicole Ramos (@luzenlafrontera) February 16, 2019