A cuatro días de su desaparición, liberan a dos defensores indígenas en Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- Luego de permanecer desaparecida cuatro días, la dirigente indígena Obtilia Eugenio Manuel y su compañero Hilario Cornelio Castro fueron liberados por sus captores este sábado a las 06:00 horas en el poblado de Tierra Colorada, municipio de Juan Escudero en la región centro del estado, reveló el esposo de la víctima, Cuauhtémoc Ramírez.

Ramírez informó que habría recibido una llamada anónima donde le ordenaron como única condición, acudir solo al poblado y que ahí encontró a los activistas en el zócalo.

Luego, los tres se regresaron a Ayutla para resguardarse explicó en entrevista con el diario El Sur y dijo que desconoce quiénes son los captores y los motivos por los que decidieron privar de la libertad a Obtilia Eugenio e Hilario Cornelio desde el martes pasado cuando huían de Ayutla porque habían recibido amenazas de muerte, así como un intento de secuestro previo.

También, Cuauhtémoc Ramírez informó que en cuanto los dos activistas se repongan van a fijar una postura sobre este hecho y agradeció la solidaridad de ciudadanos y organizaciones sociales en la entidad y el país.

Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo utilizó sus redes sociales para confirmar la liberación de los activistas pero su mensaje contrasta con la versión del esposo de Obtilia Eugenio.

“Hoy alrededor de las 5:00 horas, fueron ubicados los ciudadanos Obtilia Eugenio e Hilario Cornelio en Tierra Colorada, Guerrero; acción realizada en conjunto por Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República y Fiscalía General del Estado de Guerrero se encuentran bien y protegidos. Mi reconocimiento a estas corporaciones”, expresó el mandatario.

He conversado con la consejera de Ayutla, Obtilia Eugenio y con Hilario Cornelio. Están bien de salud y me he puesto a sus órdenes. Acordaré con el Gobierno Federal reforzar sus medidas cautelares. pic.twitter.com/YbBngp4wQf

— Héctor Astudillo (@HectorAstudillo) February 16, 2019