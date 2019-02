Rechaza Xóchitl Gálvez negocios con CFE y precisa contratos

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La senadora panista Xóchitl Gálvez, rechazó tener conflicto de intereses en relación a los servicios de proveeduría que su empresa High Tech Services, ofreció en el pasado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y aclaró que no tiene contratos desde el segundo semestre de 2011.

En entrevista vía telefónica, aseguró que sólo tuvo dos contratos, suscritos entre julio y noviembre de 2011 con la entonces paraestatal, precisando que no prestó otros servicios ni integró consorcios con otras empresas con posterioridad.

En la edición 2207 del semanario Proceso, este reportero publicó una serie de contratos adjudicados por la CFE a empresas en las que fungen como directivos o accionistas exservidores públicos, entre los que se menciona a la firma Hightech Services, como propiedad de Gálvez en un consorcio con otras firmas de proveeduría.

La legisladora aclaró que no se trata de su empresa (cuyo nombre es High Tech Services) y que con la CFE sólo tuvo los contratos con número 800536748 y 800524421, por servicios de administración de redes de telecomunicación, y por asesoría técnica, respectivamente.

Dichos contratos suman en total suman 2 millones 970 mil pesos, firmados en el segundo semestre de 2011 cuando, insistió, no desempeñaba ningún cargo público ni estaba impedida por disposición legal alguna.

“Yo no formé parte de ningún consorcio. Di dos asesorías técnicas: una para hacer el proyecto de la fibra oscura y otro para evaluación de tecnologías. No le he hecho ningún otro contrato a CFE. Puede haber una confusión con otra empresa, ya ha pasado”.

La legisladora expuso diferentes aspectos técnicos de sus servicios y remitió la información documental al reportero, para afirmar luego que sus clientes son principalmente del sector privado.

Esta semana, Xóchitl Gálvez participó en los escrutinios a quienes fueron propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador para renovar cuatro espacios en la Comisión Reguladora de Energía. Sus intervenciones fueron ampliamente difundidas en medios de comunicación y redes sociales.

Al respecto, expuso que no pertenece a la Comisión de Energía del Senado pero decidió participar planteando preguntas técnicas, reiterando que fue como parte de su función legislativa y no por intereses en el sector.

Además, sostuvo que ha declarado su conflicto de intereses en relación a sus negocios privados reiterando que no se relacionan con su actividad en el Senado, las comisiones a las que pertenece, ni con el Sector Eléctrico.