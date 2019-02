Ataque contra policías desarmados deja un muerto y dos heridos en Taxco

CHILPANCINGO Gro. (proceso.com.mx).- Un policía municipal asesinado y dos más heridos fue el saldo de un ataque realizado por un grupo armado en plena zona urbana de la ciudad turística de Taxco de Alarcón.

Los policías municipales de Taxco no pudieron repeler la agresión porque no portan armamento desde 2014 cuando la corporación fue desarmada por el caso Ayotzinapa con el propósito de certificar a los elementos que hasta la fecha no cumplen con los estándares que marca la federación pese a los recursos millonarios destinados a Guerrero para el tema de Seguridad Pública.

Reportes oficiales indican que el atentado se registró a las 17:20 horas, sobre la calle Eucaliptos del Barrio del Panteón donde sicarios a bordo de un vehículo blanco abrió fuego contra los uniformados que se dirigían al cuartel de la Policía municipal, ubicado a unos metros de la emboscada.

En el lugar fue asesinado el oficial Arturo Córdova y quedaron heridos dos uniformados más, identificados como Eusebio y Leonel, indica el reporte oficial.

Los agentes lesionados fueron trasladados al hospital general Adolfo Prieto, indican los reportes.

En noviembre pasado fueron ejecutados un paramédico de la Cruz Roja y tres policías estatales asignados a la seguridad personal del alcalde Marcos Parra en la zona rural del mismo municipio platero y a la fecha el crimen sigue impune.