Morena y PT imponen mayoría para Guardia Nacional; opositores abandonan sesión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Senadores de Morena y del Partido del Trabajo (PT) echaron mano de su mayoría en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda para aprobar el dictamen de la Guardia Nacional.

Ello a pesar de que, en un acto de protesta, legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) abandonaron la sesión, aunque luego buscaron al presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo Monreal.

Al iniciar la reunión extraordinaria, el bloque opositor propuso declarar sesión permanente para ir a un receso en el que se pudiera construir un consenso y luego votar un dictamen que incluyera la postura de la oposición: una Guardia Nacional con mando civil y una temporalidad de cuatro años para que el Ejército y la Marina realicen tareas de seguridad pública.

“En este momento tenemos nuestra posición en contra del dictamen. No tiene caso poner a votación el dictamen que vamos a rechazar”, dijo Dante Delgado, coordinador de los senadores de MC.

En el mismo sentido se pronunciaron la priista Claudia Ruiz Massieu y los perredistas Miguel Ángel Mancera, así como el panista Julen Rementería y el senador independiente Emilio Álvarez Icaza.

“Porque si no la nota va a ser que nos tuvimos que retirar. Es un sinsentido someter a consideración un dictamen que no tendrá aprobación en el pleno”, soltó Julen Rementería.

Sin embargo, los senadores de Morena aprovecharon su mayoría en ambas comisiones para cumplir con el trámite y aprobar el dictamen, que incluso el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez, de Morena, reconoció que será modificado para que pueda ser votado en el pleno el jueves 21.

“No será el dictamen que se va a discutir en el pleno. Votemos el dictamen y sigamos redactando el que se discutirá en el pleno”, propuso Ramírez.

Los opositores insistieron en ir a un receso, pero la votación no fue favorable. Con 14 votos en contra de declarar sesión permanente e ir a receso, y a favor de continuar con la orden del día y votar el dictamen que no será el definitivo, Mancera, Rementería, Delgado, Álvarez Icaza, Damián Zepeda (PAN), Claudia Ruiz Massieu (PRI), Kenia López y Xóchitl Gálvez, ambas del PAN, abandonaron el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva.

“Morena está queriendo imponer su visión militar de la Guardia”, dijo Damián Zepeda al salir de la sala.

“Me parece un acto de enorme torpeza política, no hay necesidad de lesionar la construcción de la confianza, porque de ser así no va a haber Guardia Nacional, Morena no tiene los votos”, resaltó a su vez Álvarez Icaza.

Los senadores destacaron que si no se llega a un consenso antes del jueves 21 para quitar el mando militar de la minuta y el cuarto transitorio, que legalizaría la permanencia del Ejército indefinidamente en las calles, no van a aprobar la Guardia Nacional. Y, al ser una reforma constitucional, Morena necesita negociar con los grupos parlamentarios para alcanzar la mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los votos de los senadores.

Luego de abandonar la reunión extraordinaria y después de que el dictamen fuera aprobado, los líderes de los grupos parlamentarios se reunieron a puerta cerrada con Monreal y representantes del gobierno federal, entre ellos el subsecretario de Gobernación y Población, Zoé Robledo, y el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, para continuar con las negociaciones.

Monreal dijo a Apro que mañana darán lectura al dictamen aprobado hoy en comisiones para cumplir con los tiempos fatales y no dilatar la aprobación de la Guardia Nacional, pero que el jueves 21 se votará en el pleno un nuevo dictamen que prevé un mando civil y una temporalidad de cinco años para que las Fuerzas Armadas sigan en las calles, como demanda la oposición.

Incluso mencionó que en la mesa de negociación está el tema de la Junta de Jefes del Estado Mayor, conformada por integrantes de las dependencias de los ramos de Seguridad, Defensa Nacional y Marina.