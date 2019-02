Trump truena contra 16 estados que impugnaron su declaración de emergencia nacional

WASHINGTON (apro). – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como una acción de la “izquierda radical” la demanda que presentaron 16 de los 50 estados del país contra su declaración de Emergencia Nacional por una supuesta crisis humanitaria y de seguridad en la frontera con México.

As I predicted, 16 states, led mostly by Open Border Democrats and the Radical Left, have filed a lawsuit in, of course, the 9th Circuit! California, the state that has wasted billions of dollars on their out of control Fast Train, with no hope of completion, seems in charge!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de febrero de 2019