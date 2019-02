AMLO acusa simulación de PRI y PAN ante Guardia Nacional; rechaza mando civil

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio del proceso legislativo que mantiene en suspenso la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra la oposición acusándola de actuar en bloque y con simulación:

López Obrador acusó al PAN de utilizar la discusión de la Guardia Nacional para enfrentar políticamente a su administración, lo mismo que un sector del PRI.

No obstante, comentó que los gobernadores apoyan la creación del nuevo cuerpo policiaco de origen militar, porque ellos deben hacer frente a las problemáticas locales

Tras acusar al PRI y al PAN de usar políticamente el tema, dijo:

El mandatario sostuvo que no se trata de militarizar sino de contar con un marco jurídico que acabe con la simulación en el uso de Fuerzas Armadas y llamó al Senado de la República a aprobar la iniciativa como fue enviada.

Sostuvo que ha estado al pendiente de las opiniones de los diferentes grupos y luego se refirió a la oposición a la iniciativa:

Según el presidente, el país tiene un serio problema de inseguridad y violencia que creció porque los gobiernos anteriores no atendieron las causas de la inseguridad ni la violencia, es decir, no atendieron la pobreza ni la violencia, sólo simularon con capturas de líderes y operativos para la publicidad.

Luego agregó:

Aseguró que la mayoría de los gobernadores apoyan el proyecto, pues “saben que es lo mejor para garantizar la seguridad pública”.

Rechaza reedición de la PF

Insistió en su llamado a los senadores de oposición, en relación a la contrapropuesta de crear una Guardia Civil sin militares:

“Decirle con todo respeto a los legisladores que no acepto, como titular del Ejecutivo, la simulación. Una reedición de la Policía Federal (PF) sería lo mismo. Desde cuándo se tiene la PF y miren el resultado. No ha funcionado, hay muchos problemas de corrupción en compras de equipos, suministro de alimentos, todo esto que ya no lo queremos, no podemos seguir con la simulación de siempre”.