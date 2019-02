AMLO frena recursos para la F1 y NFL: “soy cicatero en estos casos”

CIUDAD DE MEXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que su gobierno no destinará recursos para la permanencia del Gran Premio de Fórmula 1 de México, e incluso ni para el juego anual de la NFL.

“Si no implica dinero, yo avalo; estoy de acuerdo. El asunto es si tenemos que aportar y yo soy un poco cicatero, pues, en esto casos”, sentenció el mandatario en su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional en torno al futuro del GP de México.

Además, dijo desconocer la situación real de los convenios contraídos con el gobierno federal y el comité organizador del GP de México, Ocesa, a menos de nueve días de que finalice el plazo -28 de febrero- para decidir la permanencia de la máxima justa del automovilismo deportivo en el país.

“No sé cómo estén los contratos de Fórmula 1, si no están firmados ya no vamos a poder (renovarlos), porque en algunos casos estos eventos se financiaban con el fondo de fomento al turismo, y ya ese fondo está comprometido para la construcción del Tren Maya. Entonces no sabemos en qué situación están estos contratos. Los vamos a revisar”, admitió López Obrador.

No obstante, el presidente dijo que su gobierno seguirá apoyando a todos los deportes, “pero con austeridad, sin que haya excesos ni derroches”.

Con la edición del Gran Premio de México de Fórmula 1 en el presente año concluye el convenio por cinco años signado entre el comité organizador de la carrera, el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México con la empresa dueña de los derechos de la F1. Por ello, la continuidad del evento está en duda.

En su edición 2206, Proceso detalló, con el encabezado “Inminente, el frenazo a la Fórmula 1 en México”, que cada día se percibe más distante la meta: que las empresas que respaldan el evento consigan recursos y el aval del gobierno federal.

Andrés Manuel López Obrador dijo también que la NFL en México tampoco recibirá el apoyo gubernamental y que el partido programado en el presente año se llevará al cabo porque ya estaba firmado el convenio.

“Lo que ya está contratado se respeta. Ese partido que quedó pendiente se va a realizar porque ya existía un contrato, si se revocaba se tenían que pagar multas, daños, y se decidió llevar a cabo esta actividad este año”, admitió el mandatario.