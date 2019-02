Murió Karl Lagerfeld, ícono de la moda y célebre por su incorrección política

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Odio las conversaciones intelectuales con intelectuales porque sólo me importa mi opinión”, es una de las frases más recordadas del diseñador alemán e icono de la moda Karl Lagerfeld, quien murió este martes en París a los 85 años de edad.

La casa Chanel, de la que fue director creativo desde 1983, anunció el deceso en su cuenta de Twitter. Desde ese momento se convirtió en Trending Topic el recuerdo de su trayectoria, en la que destaca su incorrección política.

Karl Lagerfeld, “un individuo creativo extraordinario, reinventó los códigos de la marca creados por Gabrielle (Coco) Chanel”, refiere el comunicado de la firma francesa, en el que recuerda cómo se refería a su fundadora: “Mi trabajo no es hacer lo que ella hizo, sino lo que ella habría hecho. Lo bueno de Chanel es que es una idea que puedes adaptar a muchas cosas”.

Además de su aportación al mundo de la alta costura, Lagerfeld es descrito en el anuncio de su deceso como “una mente creativa prolífica con una imaginación sin fin, que exploró muchos horizontes artísticos, incluidos la fotografía y los cortometrajes”.

Y subraya que, además de reinventar la marca y contribuir a que mantuviera su prestigio mundial, no es posible referirse a Lagerfeld sin mencionar su sentido innato para dar respuesta rápida a cualquier cosa que se le preguntar, así como su capacidad de burlarse de sí mismo.

Una prueba de ello es la respuesta que dio en una entrevista publicada en 2010 por la revista Vice, en la que se le pregunta si su impulso por saber de muchas cosas no equivalía al de algún síndrome que lo hiciera parecer como un “sabio idiota”.

“Eso es exactamente lo que soy”, respondió Lagerfeld. “Cuando era niño quería ser un adulto. Quería saberlo todo, no es que me guste hablar de ello. Odio las conversaciones intelectuales con intelectuales porque solo me importa mi opinión, pero me gusta leer construcciones muy abstractas de la mente. Es muy extraño”.

En esa misma charla acuñó otra de sus frases más conocidas en las que argumentaba contra la hipocresía del mundo “fashion” en el que se movía: “Odio a los ricos cuando tratan de ser comunistas o socialistas. Creo que es obsceno”.

Conocido como El Kaiser de la Moda, Lagerfeld nació el 10 de septiembre de 1933, aunque existe controversia sobre si es la fecha exacta. Se conoció de la gravedad de sus problema de salud cuando se ausentó, por primera vez, de un desfile de la marca Chanel en enero.

La excentricidad lo acompañó hasta el final, al grado de que informes de agencias aseguran que su fortuna será heredada por su también famosa gata birmana Choupette.

En la conversación con Vice, se le pregunta a Lagerfeld cuál es su relación con el comunismo.

“Si miras la historia, ves cuántas víctimas tuvieron. Los nazis alemanes, que eran lo peor del mundo, son pobres principiantes junto a los comunistas, que mataron a más de 30 millones de personas”.

En Francia, después de la guerra, “el comunismo se convirtió en una especie de esnobismo de personas intelectuales ricas que no eran demasiado ricas”, declaró el Kaiser a Vice, al describir ese fenómeno como una “tendencia”.

“Lo siento mucho, pero ninguna de sus vidas funcionó como su conversación. Solo había una filósofa así antes de la guerra: Simone Weil. Ella era la hija de un rico banquero y ella regaló todo su dinero y vivió como los pobres comunistas que defendía. Ella murió como resultado, porque tuvo tuberculosis por vivir en malas condiciones. Esto lo admiro”.

–Ella era una especie de mártir.

–Sí. Mientras que los burgueses almuerzan, beben y “cambian el mundo”.