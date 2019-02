Municipios indígenas morelenses se quedan sin recursos federales

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Los tres municipios indígenas que creó el Congreso del Estado en 2017 y que tendrían que haber comenzado a funcionar a partir de un Concejo Municipal, se encuentran en riesgo de no recibir ni un solo peso de recursos federales, pues no cumplen con los requisitos legales para ello.

Hueyapan, Coatetelco y Xoxocotla quedaron excluidos de la asignación y distribución de los recurso de los fondos General de Participaciones y de Fomento Municipal, dado que no cuentan ni han presentado la información básica necesaria para adquirir los recursos.

A finales de la semana pasada, fue publicado el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes y montos estimados de los Fondos Federales Participables, así como los montos de los Fondos de Aportaciones Estatales, que corresponden a los municipios del estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2019.

Este acuerdo, promulgado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad en su edición 5676, fue emitido por la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal, y ahí se justifica que los municipios indígenas no fueron considerados porque no cubren los requisitos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, pues no existe información oficial, por ejemplo, sobre su población.

Y es que, para aplicar la fórmula de asignación de recursos federales, es necesario conocer el número de pobladores del municipio, para así determinar el monto de los recursos destinados.

“Al respecto, es menester destacar que en el presente Acuerdo dichos municipios no han sido considerados en virtud de que no se cuenta con los elementos que exige la Ley de Coordinación Fiscal y de cálculo, para realizar de manera efectiva y legal la distribución de los recursos que, en su caso, les corresponderían; como lo es la población oficial de cada municipio determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía”, dice el documento.

No obstante, si los municipios consiguen que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), emita la información oficial respectiva, la Secretaría de Hacienda tendría que reconsiderar la asignación de participaciones.

“En ese orden de ideas y en caso de que en el presente ejercicio fiscal se cuente con esos elementos, se establece la posibilidad de modificar, en su caso, entre los municipios de nueva creación y los municipios de origen, la distribución contenida en el presente Acuerdo para garantizar una correcta aplicación de los recursos de los fondos a que se refiere este Acuerdo, entre los municipios que se encuentran previstos en el artículo 111, de la Constitución Local”, informó.

Cabe destacar que el exgobernador Graco Ramírez ofreció durante su campaña electoral en 2011, ofreció la creación de municipios indígenas en la entidad. Al final de su administración, la Legislatura creó cuatro municipios: Hueyapan, Coatetelco, Xoxocotla y Tetelcingo. Sin embargo, el Congreso no dispuso de los ordenamientos legales necesarios para gozar de las facultades de cualquier municipio.

Tetelcingo fue bloqueado por Cuautla como municipio, y se encuentra en litigio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso de los otros tres, los partidos políticos, particularmente el PRD, han intentado cooptar los concejos municipales, lo que ha sumido a los tres municipios en pugnas y grillas. A ello se suma el hecho de que no pueden acceder a recursos federales.