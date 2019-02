Tiger Woods practica su swing y convive con fans en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Previo al arranque del Campeonato Mundial de Golf que se realizará en el Club de Golf Chapultepec, el golfista estadunidense Tiger Woods hizo un recorrido por los nueve hoyos y convivió con cientos de personas que se dieron cita.

This week marks @TigerWoods ’ first start in Mexico! #WGCMexico 🇲🇽 pic.twitter.com/P4gyb1kZY1

Este miércoles 20 de febrero comenzarán las actividades del WGC Mexico Championship en el que participará Woods, ganador de 14 majors y considerado el mejor golfista del mundo.

El golfista se enfocó en practicar su swing y la distancia de sus golpes en la altura de la Ciudad de México. Después, pasó por donde cientos de personas, sobre todo niños, se arremolinaron para pedirle un autógrafo.

Kids are happy to see @TigerWoods in his first career start @WGCMexico. 🇲🇽#LiveUnderPar pic.twitter.com/zRlc6Bew5Q

— PGA TOUR (@PGATOUR) February 19, 2019