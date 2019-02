Trump enfurece por reportaje del NYT y afirma que la prensa quebrará en seis años

WASHINGTON (apro) –El reportaje especial publicado en la primera plana de la edición de este miércoles del diario The New York Times, enfureció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien volvió a desacreditar a la prensa al vaticinar que en seis años estará en quiebra.

The Press has never been more dishonest than it is today. Stories are written that have absolutely no basis in fact. The writers don’t even call asking for verification. They are totally out of control. Sadly, I kept many of them in business. In six years, they all go BUST!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de febrero de 2019