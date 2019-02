Monreal: solo tres temas atoran el acuerdo para la Guardia Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Morena está cerca de lograr un acuerdo con la oposición para sacar la Guardia Nacional adelante, pero hay tres temas que siguen atorando la negociación: la junta de jefes de Estado Mayor, la sujeción a tribunales civiles y militares, y la temporalidad de las fuerzas armadas en las calles.

Afuera de la oficina de la Junta de Coordinación Política, donde se reúnen los líderes de los grupos parlamentarios para discutir las modificaciones al dictamen de la Guardia Nacional que subirá al Pleno del Senado este jueves, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que han aceptado en 80 por ciento las 22 propuestas del bloque opositor, entre ellas el mando civil y la adscripción a la Secretaría de Seguridad.

“Se han aceptado en un ochenta, ochenta y cinco por ciento. De las propuestas que están encorchetados, se les llama así a los que no hay acuerdo, son tres temas: El artículo 21, el 13 que se volvió a discutir y un transitorio, el de la temporalidad”, dijo el coordinador de los senadores de Morena en un momento crítico de las negociaciones.

El artículo 21 del dictamen señala, entre otras cosas, que la Guardia Nacional tendrá una Junta de Jefes de Estado Mayor compuesta por integrantes de las dependencias de los ramos de Seguridad, Defensa Nacional y Marina. Sobre este artículo, Monreal dijo que se busca una redacción que aproxime las diferentes posturas. La propuesta de la oposición es que se cambie de nombre y que en lugar de junta militar sea una coordinación donde la cabeza sea Seguridad Pública en coordinación con las otras dependencias, entre ellas la Secretaría de la Defensa y la de Marina.

También te recomendamos Dan primera lectura al dictamen de la Guardia Nacional; Monreal asegura que habrá modificaciones

En tanto, el artículo 13 dice que los delitos cometidos por elementos de la Guardia Nacional en el ejercicio de las funciones de la misma serán competencia de la autoridad civil, en tanto que las faltas y delitos contra la disciplina militar serán conocidos por las autoridades y tribunales militares.

El último tema que está todavía en discusión es el cuarto transitorio que exige el Presidente Andrés Manuel López Obrador para que las Fuerzas Armadas puedan realizar legalmente labores de seguridad. La oposición ha dicho que se tiene que establecer una temporalidad a su actuación pues no pueden dar un cheque en blanco para que el Ejército permanezca indefinidamente.

“Se ha avanzado de manera notable”, dijo Monreal. “Faltan estos tres o cuatro temas que ojalá no sean motivo para el desacuerdo porque en una negociación se cede y se obtiene”, añadió al hacer un primer corte de caja.

El líder de Morena en el Senado dijo que no hay posibilidades de que no suba el tema al pleno mañana, pues hay dos planes: A y B. El A es un acuerdo integral con los puntos de vista de la oposición para que sea aprobada la Guardia Nacional y el B es que se vote el dictamen que está publicado en la gaceta con el riesgo de que no logre la mayoría calificada que requiere para su aprobación.

“Tendría obviamente el voto en contra de un sector importante del Senado y habría más dificultad para lograr la mayoría calificada. Yo no garantizaría que esté la mayoría calificada. Esa es una, pero vamos a tratar de llegar al plan A que es un acuerdo integral”, dijo.

En estas negociaciones en la Junta de Coordinación Política que encabeza Monreal se encuentran líderes del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano además de representantes del Ejecutivo: entre ellos el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra y el jefe de asesores de la Secretaria de Gobernación, Jorge Alcocer.