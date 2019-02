“Todos coludos o todos rabones; a juicio, tú también”: Fox a López Obrador (Video)

MONTERREY, N.L. (apro).- Vicente Fox Quesada advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador que si propone enjuiciar a quienes han pasado por la Presidencia de México, él también debería someterse al mismo proceso por las miles de muertes registradas al inicio del actual sexenio.

En un video difundido este jueves, el expresidente (2000-2006) responde al Ejecutivo por la propuesta que lanzó en Nuevo León, en el sentido de hacer una consultan popular para que sean llevados ante la justicia Vicente Fox, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y Enrique Peña, por delitos en los que –dijo– incurrieron durante sus mandatos.

El panista le recuerda a López Obrador los acontecimientos por los que ha sido criticado en sus primeros tres meses de gestión y por los cuales también debería ser sometido a proceso.

“Todos coludos o todos rabones; a juicio, tú también. Tú también vas a juicio, primero, por los más de 5 mil muertos por el crimen y la violencia; los 175 personas quemadas vivas en tu afán de dejarnos sin gasolina y controlar el huachicol; tu Fobaproa real e igual al anterior, en ese rescate que estás haciendo de los fondos perdidos del rescate del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; 10 mil millones de dólares que estás usando de fondos fiscales de los ciudadanos (sic)”, suelta el guanajuatense en la videograbación.

Con reiteradas fallas de dicción, Fox también hace mención al proyecto del Tren Maya que, dice, representa un crimen de carácter ecológico que sería meritorio de sanción.

“Tus crímenes ambientales con el trenecito invadiendo la Selva Lacandona, las selvas hermosas de Chiapas y de Tabasco y de aquellos estados, y el crimen ambiental en el caso de la refinería de Dos Bocas. Así que todos coludos, todos rabones, todos a juicio, según tú”, enfatiza.

Y remarca que las faltas en las que incurre López Obrador son del presente, a diferencia de las que le señala a los exmandatarios, que son de eventos pasados.

“Lo tuyo es actual, tu juicio es inmediato, porque son las cosas que estás causándole al país en este momento. Yo hice mi gobierno hace más de 12 años y estoy con la conciencia muy tranquila. Y todas tus calumnias, tus invitaciones al pueblo a quemarnos vivos no te van a resultar. Eso no es propio de un presidente, no es propio de una democracia, de los respetos debidos y los respetos a derechos humanos”, reprocha.

En su conferencia mañanera de ayer, en el Campo Militar de la Séptima Zona, en Apodaca, el presidente de la República dijo que, si la ciudadanía lo pide, a través de una consulta pueden llevar a juicio a los exmandatarios.

“Cuando se haga la consulta, que el ciudadano diga: sí queremos enjuiciar a Salinas. ¿Por qué? Porque entregó empresas públicas a particulares y a sus allegados. Queremos enjuiciar a Zedillo, porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, con el Fobaproa (Fondo bancario de protección al ahorro).

“Queremos enjuiciar a Fox, por traidor a la democracia, porque después de llegar por un movimiento para establecer la democracia, encabezó un operativo de fraude electoral para imponer a Felipe Calderón. Queremos enjuiciar a Calderón porque utilizó la fuerza y convirtió al país en un cementerio. Queremos enjuiciar a Peña por corrupción”, expuso el Ejecutivo en su visita a este estado.