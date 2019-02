Hay gobernantes “muy pendencieros que no aprenden”, como el alcalde de Campeche: Moreno Cárdenas

CAMPECHE, Camp. (apro).- En un nuevo capítulo de la confrontación entre el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y el alcalde Eliseo Fernández Montufar, aquel calificó al panista de “incapaz” y “pendenciero”, y lo acusó de montar un “show mediático” para ocultar su ineficiencia.

Ayer, el ayuntamiento clausuró obras emblemáticas del sexenio de Moreno Cárdenas. En respuesta, la policía estatal aseguró vehículos de la Comuna, tres de Protección Civil y uno del Transporte Urbano Municipal (TUM), empresa paramunicipal. Este último fue remolcado por la noche hasta un corralón a las afueras de la ciudad, con una treintena de pasajeros a bordo.

El atropello a los pasajeros del autobús que cubría la ruta a comunidades rurales como San Francisco Kobén, Hampolol y Bethania, provocó la indignación ciudadana.

En otro desplante de prepotencia, este jueves el gobierno del estado mandó a los constructores de las fuentes monumentales –obra que se realiza en una nueva superficie que se está ganando terreno al mar en el malecón– a romper los sellos de clausura y reanudar los trabajos.

Inspectores del ayuntamiento se presentaron en el sitio acompañados de un notario público para dar fe de la violación y acordonaron el lugar, aunque antes permitieron a los trabajadores retirarse junto con su maquinaria.

En entrevista, el gobernador acusó al alcalde de montar “todo un show mediático” ante su “incapacidad para dar resultados”.

Añadió: “Que se ponga a trabajar; no se puede gobernar o querer dar resultados desde una cómoda silla y ante una cámara de televisión todos los días”.

Y lanzó: “Desde que se inventaron los pretextos se acabaron los gobernantes pendencieros. Hay unos muy pendencieros que no aprenden, como el de aquí; querían llegar a la responsabilidad de gobernar, hicieron promesas y hoy no han cumplido ninguna”.

Moreno Cárdenas, quien también ha sido criticado por su falta de resultados y el incumplimiento de compromisos, subrayó: “No es lo mismo ser borracho que cantinero; tiene que aprender a gobernar. Están aprendiendo, pero no aprenden, y los ciudadanos no pueden esperar. Nos da tristeza que con este tipo de actitudes no hay apertura”.

El gobernador, quien pretendía inaugurar sus obras antes de separarse del cargo para disputar la candidatura a la presidencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reiteró:

“Lo que veo es que buscan montar shows mediáticos para justificar su incapacidad, su falta de compromiso político, su falta de talento político, y sobre todo que no tienen un compromiso con los ciudadanos, porque ¿qué es lo que queremos todos? Que haya obras beneficio y desarrollo”.

Remató: “Las personas que no aprenden a trabajar con la gente, que son muy pendencieras, que no quieren el desarrollo de Campeche, aquí públicamente lo digo: con mucho gusto lo recibo en mi oficina y lo enseñamos, tiene mucho que aprender”.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Edilberto Buenfil Montalvo, dijo que al clausurar las obras del gobierno del estado, el ayuntamiento sólo está buscando “joder” por la “negligencia y tozudez” del alcalde, y “el único que perderá es el pueblo”.

Cuestionó: “¿Por qué no clausuró el Ángel o el Eje Vial? Lo hizo donde puede hacer escándalo, donde tiene nota, donde puede crear agenda”, y pidió a la ciudadanía que “no le hagan mucho caso”.