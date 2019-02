AMLO anuncia otra subasta: 66 vehículos de lujo hallados en una bodega

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció una nueva subasta relacionada con 66 automóviles de lujo que se encontraban en una bodega y que fueron recogido por Hacienda por estar relacionados con ilícitos.

Se trata de una subasta independiente de la que se realizará este fin de semana de 218 vehículos, algunos blindados, y para la que se inscribieron 548 personas, según comentó el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

“Este es otro lote, que tiene que ver con 66 vehículos de lujo, machuchones, era una bodega que se encontró.

“O sea, me informaron que existían, no se puede por cuestiones, también, de seguridad, me dicen, son como 100 millones de pesos que hay ahí por lo bajo”, dijo.