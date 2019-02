Polémica sobre la fusión Disney-Fox: López Obrador se mete a la cancha

La concentración que pretenden el gigante Disney y la cadena Fox ha desatado una pugna entre quienes la ven con buenos ojos y los que alertan que de concretarse se crearía un monopolio de tales dimensiones que los aficionados a los deportes, principalmente al futbol, ya no podrán ver sus partidos en la televisión abierta. De entre las críticas contra la fusión destaca la del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusa conflicto de intereses en la operación. Sin embargo, especialistas, como Irene Levy Mustri, aseguran que el mandatario está equivocado.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Una inédita batalla se está librando detrás de las pantallas de los televisores de las familias mexicanas. Mientras las cadenas Disney y Fox maniobran para que las autoridades acepten su fusión, el duopolio Televisa-TV Azteca pugna para que no se concrete.

El viernes 8, Carmen Jaimes, reportera de Televisa, tomó el micrófono en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y le dijo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) está por autorizar la unión de ambas empresas estadunidenses.

Cuando le expuso sobre el riesgo de que Disney y Fox controlen una parte importante de los deportes en México, incluyendo el futbol, “lo que puede causar que ahora la afición deba pagar por verlos”, el mandatario soltó: “Se debe ver con cuidado esta fusión. La información que tengo es que no se permitió en Europa, tampoco en Estados Unidos y que aquí se quiere autorizar”.

Después de aclarar que es respetuoso del organismo que regula y define sobre la concentración entre empresas, López Obrador dijo: “También tengo información de que hay un conflicto de intereses”.

De acuerdo con el presidente, el conflicto radica en que varios funcionarios que trabajaron en el IFT ahora operan como representantes de Disney y Fox para concretar su fusión.

“Lo que más me preocupa es que se cobre por ver el futbol. Ya saben que no es mi deporte favorito, pero sí mucha gente lo ve. Entonces, no vaya a suceder que se dé una autorización que afecte a los consumidores, a los aficionados”, agregó el tabasqueño.

Sin embargo, al menos hace siete años que la cadena estadunidense de deportes Fox Sports transmite los partidos que juegan como locales varios equipos que integran la Primera División del futbol mexicano. Por ahora tiene los derechos de cuatro de los 18 equipos de la Liga Mx: León, Pachuca, Monterrey y Xolos de Tijuana.

Televisa también hace lo propio cuando pasa en exclusiva por su canal de televisión restringida, Televisa Deportes Network (TDN), los partidos de local de Tigres y algunos del América, club de su propiedad. Inclusive, Chivas del Guadalajara incursionó en ese modelo de negocios y televisó sus encuentros vía internet en su propio canal de paga.

De esa manera, los derechos de transmisión de los 13 equipos restantes están repartidos entre el duopolio Televisa-TV Azteca. Grupo Imagen sólo pasa como local los de su club, el Querétaro.

El miércoles 6, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) aprobó la fusión entre Disney (dueña de la cadena deportiva ESPN) y Fox, pero sólo en lo referente a la distribución cinematográfica, licenciamientos para streaming, música, espectáculos en vivo, libros y videojuegos.

Ante la relevancia que el IFT adquiere en esta pugna porque es la encargada de regular y supervisar las redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión en México, la proximidad de la megafusión de ambas empresas ya causó suspicacias en el Poder Legislativo.

Un par de días antes de que López Obrador señalara un conflicto de intereses de los exfuncionarios que representan a las cadenas estadunidenses, el diputado del Partido del Trabajo Gerardo Fernández Noroña advirtió sobre el riesgo de que se cree otro monopolio televisivo privado.

Por unanimidad, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó llamar a una reunión de trabajo al comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras, y a la comisionada presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios, para que expliquen el estado en el que está la solicitud de ambos consorcios estadunidenses.

Entre los argumentos que expuso el legislador del PT para llamar a dicho encuentro destaca que los funcionarios que presidieron la Comisión Federal de Telecomunicaciones “casualmente” son los representantes legales de la cadena Disney-Fox.

“El que fue presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones ahora representa a estas empresas monopólicas: Eduardo Pérez Motta y Ernesto Estrada”, expuso.

Pérdida para Televisa

Irene Levy Mustri, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción, analiza la pugna por la fusión de ambas cadenas: de concretarse, se debilitará el poder de negociación de Televisa ante los equipos de futbol y perderá mucho dinero por concepto de derechos de transmisión, dice.

Sin embargo, aclara que el posible debilitamiento del actual duopolio nacional no significa que se deba autorizar una fusión sin condiciones. “Una cosa es la manera como algunos personajes están operando para presionar al IFT, que es un órgano autónomo, y otra es que se le diga ‘sí’ a Fox y a Disney y que no dejemos que el instituto de telecomunicaciones revise si considera imponer condiciones a la concentración”.

Para la también presidenta de la asociación civil Observatel, se está exagerando, “como si se fuera a acabar el mundo”, lo que dicha fusión pueda causar en el deporte mexicano.

En su columna Telecomunicando, publicada el lunes 11 en el diario El Universal, Levy recuerda que prácticamente una tercera parte de los partidos de ambos torneos de 2018 fueron transmitidos exclusivamente por canales de paga.

“Las millonarias ofertas de Fox Sports y ESPN para adquirir los derechos de transmisión de algunos equipos mexicanos han permitido aumentar la capacidad de gasto de esos clubes en beneficio de los aficionados. Esa es la tendencia mundial: la transmisión de los partidos en televisión de paga.”

En entrevista, detalló que la participación conjunta Disney-Fox en términos de audiencia de canales transmitidos en televisión restringida es sólo de 15.6%, mientras que Televisa ostenta 60% del mercado de suscriptores de televisión de paga. “El dato que tengo –dice– es que los canales deportivos de ESPN y Fox representan menos de 3% de la audiencia de televisión de paga en general”.

Recuerda que Disney y Fox no están en ese mercado de suscriptores porque ambos no venden servicio, sino contenidos a Televisa, Megacable y Dish, principalmente en México.

“(Ambas cadenas estadunidenses) son clientes de Televisa, pero el poder de negociación que tiene esta empresa con ellos es muy alto por contar con 60% de sus clientes. Al permitirle su fusión se reduce la capacidad de negociación de Televisa”. Se creará una empresa muy fuerte que podrá pelearle en materia de publicidad, considera.

“Malinforman al presidente”

Cuando se le exponen los recientes dichos del presidente López Obrador sobre la fusión Disney-Fox, Levy Mustri asegura que el tema sobre el conflicto de intereses “fue sacado para ensuciar el asunto, para hacerlo ver que, además, hay corrupción en la resolución”. No obstante, asegura que no ve un conflicto de interés ni tráfico de influencias.

Levy va más allá de cuestionar la actuación de las televisoras que presionan al Instituto Federal de Telecomunicaciones y reprueba la posición de López Obrador.

“¡Caramba! ¿Quién le está pasando la información al presidente? Me preocupa porque el que le pasa esta información se la transmite mal; entonces, López Obrador hace un oso en la mañanera diciendo que él sabe que ni en Estados Unidos ni en Europa se las autorizaron. Luego se mete en un tema de conflicto de intereses. Me parece muy pobre que el presidente se esté metiendo en eso. Me da coraje de que lo hayan involucrado en eso. Hay gente que no lo cuida.”

La especialista en asuntos de telecomunicaciones corrige a López Obrador: “No sé quién le dijo que la fusión no se autorizó en Estados Unidos y en Europa. Se condicionó, pero sí se autorizó”.

Cuando se le recuerda el temor de ciertos sectores de que los mexicanos tendrán que pagar por ver los partidos de futbol, Levy responde: “¡Noticia!, ya pagábamos por ver el futbol. No es que el tema vaya a empezar. Eso ya lo pagábamos desde 1998, cuando Televisa comenzó a transmitir por SKY y de manera exclusiva algunos encuentros que uno no podía ver en la televisión abierta”.

Abogada y consultora externa, destaca como necesario que las autoridades impongan ciertas condiciones a la operación que ambas cadenas estadunidenses pretenden. En su misma columna del lunes 11 menciona que es importante que las compañías de televisión restringida compartan, de manera gratuita, la transmisión de algunos juegos de la Liga Mx para la televisión pública, como el canal 11 o el 22.

“Se debe proteger al futbol”

El diputado federal Gerardo Fernández Noroña lo tiene claro: se debe frenar la fusión de Disney y Fox.

Entrevistado el martes 12, insistió en que el futbol es de las pocas diversiones que tiene el pueblo. “Hay que romper con esa dinámica perversa, venga de Fox, de Disney, de Televisa o de TV Azteca. Todas estas prácticas monopólicas de cobrar por eventos deben terminarse. Los partidos deben ser de acceso popular”.

El legislador coincide con Levy Mustri en que la operación de las cadenas de EU afectará al duopolio existente. Sin embargo, propone una reglamentación en la que se prohíba la comercialización de los juegos de la Liga Mx.

–¿Una reglamentación sin importar la televisora de que se trate?

–Sin importar si es extranjera o nacional. Esto se tiene que detener. Que Televisa y TV Azteca realicen esas prácticas es incorrecto, pero no justifica que ahora vengan unas empresas extranjeras, un monopolio de esa dimensión, a fortalecer esa dinámica perversa. Hay que romper con todo el tema de los monopolios que están prohibidos en el marco constitucional.

“No se justifica este comportamiento de Televisa, pero hay que desarticular el monopolio que viene”, insiste el diputado.

El jueves 14, el comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras, garantizó que la concentración Disney-Fox se resolverá estrictamente conforme a derecho.

“El IFT tiene tres opciones: autorizar la concentración, objetar la concentración o autorizarla, pero sujeta a algunas condiciones, como ha pasado en Estados Unidos y Europa”, agregó.

Este reportaje se publicó el 17 de febrero de 2019 en la edición 2207 de la revista Proceso.