Ni alza de impuestos, ni gasolinazos para el desarrollo de México, afirma AMLO

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es necesario aumentar impuestos, ni que haya gasolinazos, para lograr el desarrollo de México.

“Vamos a acabar con la corrupción, con la impunidad, porque de esa manera vamos a liberar muchos fondos para el desarrollo de México. No hace falta, ahora estoy más convencido que nunca, no es necesario aumentar impuestos. No es necesario que haya gasolinazos. No es necesario endeudar el país. ¡Nada de eso!. Sólo depende de acabar con la corrupción y con la impunidad, que no se roben el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo”, dijo el mandatario.

Durante la entrega del Programa Crédito Ganadero a la Palabra en Salto de Agua, Chiapas, López Obrador afirmó que dicha entidad será una de las que tendrá mayor inversión pública para los programas de desarrollo social y el bienestar de las familias, con un monto que ronda los 27 mil millones de pesos.

“Vamos a apoyar mucho a Chiapas. Es de los estados que más apoyos va a recibir de estos programas de bienestar, alrededor de 27 mil millones de pesos se van a invertir en Chiapas. En todas las casas donde vive la gente humilde, la gente pobre de Chiapas, va a haber apoyo del gobierno, ese es mi compromiso”, aseveró.

Al hablar de su estrategia de combate al robo de combustible, reconocido que no se ha erradicado dicha práctica, pero sí se han generado ahorros:

“No lo hemos podido acabar por completo porque estaba bien arraigado el mal, pero si seguimos así nos vamos a ahorrar 50 mil millones de pesos”, señaló.

Previamente, la titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores, que el programa Sembrando Vida arranca con fuerza en Chiapas, su estado natal, donde se destinarán 200 mil hectáreas de 83 municipios para la plantación de árboles frutales y maderables.

Más de 80 mil agricultores, comuneros o pequeños propietarios se verán beneficiados con el pago de 5 mil pesos mensuales por el trabajo desempeñado durante ocho horas de lunes a sábado.