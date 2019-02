Con ponencia traducida al mixteco, INALI abre ciclo sobre multiculturalidad

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas y el Día Internacional de la Lengua Materna, el Instituto Nacional de Acceso a las Lenguas Indígenas (INALI) inauguró un ciclo de conferencias con una charla con traducción simultánea en lengua mixteca.

Se trató del tema “Derechos Lingüísticos y Derechos Humanos en México” impartido en El Colegio Nacional, que contó con la participación del exministro José Ramón Cossío; Tomás López Sarabia, presidente del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, A.C.; la abogada Manuela López Trinidad como moderadora, y la traducción simultánea por parte de Flavio Reginaldo Vázquez López.

Tras la lectura de “El destino de las lenguas amerindias” del estudioso Miguel León-Portilla —uno de los impulsores de la charla desde 2017 en calidad de decano de El Colegio Nacional—, se recordó que el objetivo del ciclo que lleva por título “Quiénes somos los mexicanos. Diálogos en la multiculturalidad”, es propiciar un diálogo entre integrantes de pueblos indígenas y académicos para compartir con la sociedad las experiencias y opiniones en torno a un tema en

común: la multiculturalidad.

Ahí, López Sarabia, abogado mixteco, originario de la comunidad Unión y

Progreso Santiago Nuyoó, en Oaxaca, reafirmó la existencia de derechos que protegen la diversidad multilingüe y multicultural, pero también señaló que son pocas las ocasiones que se hacen efectivos:

“No es de ahora, durante muchos años se ha cuestionado a las personas y pueblos indígenas la capacidad de conducir su propio destino; se nos ha dicho que nuestras lenguas no tienen el mismo valor que otras y nuestras autoridades se supeditan a lo que dicen las autoridades estatales, los sistemas de salud, la justicia,

educación y siempre terminan siendo cuestionados y desvalorizados”.

Recordó que en México son 25 millones de habitantes los que se reconocen

como indígenas, y siete millones los que hablan una lengua originaria:

“La diversidad en los pueblos indígenas están reconocidos en diversos

documentos que protegen nuestros derechos; si no se toman acciones al respecto, en 90 años habrán desaparecido las lenguas indígenas”, sentenció, para él la vía es el multilingüismo y la implementación de políticas públicas.

Por su parte, José Ramón Cossío, miembro de El Colegio Nacional, recordó

que el levantamiento zapatista de 1994 fue el momento en el que se potenció el movimiento de reconocimiento de los derechos lingüísticos, no obstante, aceptó que no ha habido un desarrollo jurisprudencial al respecto.

También que con la Reforma Constitucional en Derechos Humanos de 2011, el Estado pasó de ser un reconocedor de garantías individuales a ser el encargado de desarrollar los derechos humanos que se plasman en la Constitución Política, incluidos los lingüísticos de los pueblos originarios.

A su decir:

“Si no hay un ejercicio de ese lenguaje, si no hay una traducción de ese lenguaje, si no hay una interpretación de ese mundo al que estoy accediendo es probable que no entienda nada y que pueda decir cosas que me perjudiquen y que en mi mundo estén permitidas”, finalizó.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) proclamó el 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna, en noviembre de 1999, y al cumplirse veinte años este 2019 la Asamblea General de la ONU lo proclamó como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, con el fin de sensibilizar a la sociedad en general acerca del riesgo de desaparición en que se encuentran algunas de las lenguas indígenas.