Abuchean al gobernador de Campeche y AMLO sale en su defensa

ESCÁRCEGA, Cam. (proceso.com.mx).- A contrapelo de su discurso anticorrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a defender al gobernador Alejandro Moreno Cárdenas ante los abucheos que recibió en los actos oficiales de la gira presidencial y llamó, “como en la iglesia” a “darnos la paz”.

Antes de asumir la presidencia López Obrador en reiteradas ocasiones tildó de “corrupto” a Moreno Cárdenas, mientras que este acusó de todo al tabasqueño, a quien advirtió que cuando viniera a Campeche lo iba a “educar”.

Ya en funciones el nuevo presidente, el gobernador campechano apostó al fracaso de su administración y amenazó en un evento de su partido, el PRI, con encabezar manifestaciones en su contra.

López Obrador encabezó hoy sendos eventos en la entidad, el primero en la comunidad Benito Juárez del municipio de Candelaria y otro en esta ciudad, donde el gobernador fue recibido con estentóreos coros de “¡Fuera Alito!”, que los organizadores intentaron contrarrestar con otra ruidosa porra: ¡Alito, Alito!”.

Candelaria es gobernado por un alcalde del PAN, Salvador Farías González, y Escárcega por uno de Morena, Rodolfo Bautista Puc.

“Les voy a decir algo que a lo mejor no les va a gustar, pero siempre digo lo que pienso, soy deslenguado”, dijo el presidente como colofón de su discurso oficial en el evento que encabezó aquí para anunciar apoyos al campo y avances del proyecto del Tren Maya, que tendrá una parada en este municipio.

“Miren, me está apoyando; me está apoyando el gobernador de Campeche Alejandro Moreno y de una vez les digo, ya que pronuncié estas palabras, ya no hay que estarnos peleando, hay que darnos la mano”, dijo en su sermón.

“¿Qué se hace en los templos?, ¿En la iglesia no se dice vamos a darnos la paz? Pues eso es lo que se hace ahora: la unidad, la reconciliación; ahora, si somos muy pleitistas y queremos pelearnos, ¡vamos a pelearnos contra la corrupción!, pero no pelearnos nosotros, somos hermanos y así nos tenemos que ver”, añadió.

“¿Y, saben qué? El partido más importante en esta circunstancia fundamental se llama México y a ese partido pertenecemos todos los mexicanos”.

Por su parte, Moreno Cárdenas, quien tomó el primer turno entre los oradores del evento, y apenas pudo disimular su enojo por la rechifla, dio la bienvenida al presidente y veladamente reprochó la humillación.

“Bienvenido a Campeche siempre lo trataremos con mucho reconocimiento y mucho respeto”, dijo, y reiteró:

“Siempre que llega a nuestro estado el presidente de la república, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se le trata con afecto y con respeto; siempre después de una competencia de trabajo en equipo lo ms importante es que a Campeche le vaya bien, el convocar a trabajar juntos y en equipo esa es la tarea fundamental que hoy Campeche necesita”.

Añadió: “Los campechanos tenemos carácter, tenemos orgullo y lo único que nos interesa es que a Campeche y sus municipios les vaya muy bien, siempre que venga a Campeche el anuncio de programas y proyectos siempre será en beneficio de nuestra gente, por ello estamos muy contentos”.

Y dirigiéndose a López Obrador, expresó: “le queremos informar, señor presidente, que aquí hay gobernador, aquí hay carácter, aquí hay trabajo, y hay compromiso y vamos a trabajar todos los días para que de manera coordinada y respetuosa trabajemos de la mano, señor presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Moreno Cárdenas reclamó: “la responsabilidad de la política es convocar a la unidad, convocar al respeto; quien quiera el beneficio de Campeche trabaja, trabaja por nuestro pueblo, respeta, construye y lo hace para que las familias campechanas tengan una mejor calidad de vida”.

“Me da gusto reunirme con ustedes a escuchar sus muestras de afecto, y de la mano del señor presidente, aunque a muchos no les guste y quieren que a Campeche le vaya mal. Bienvenido señor presidente, esta es su casa”.

En su discurso, López Obrador anunció que aproximadamente dentro de un mes saldrá la licitación para el Tren Maya y adelantó la probabilidad de que los talleres se instalen en Escárcega.

Antes, en el municipio de Candelaria, donde le regalaron una pareja de gansos, el presidente concluyó su discurso también defendiendo a Moreno Cárdenas, presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y ahora aspirante a dirigir el PRI nacional.

“Venía hablando con el gobernador de Campeche, aunque no les guste a algunos me está apoyando Alejandro Moreno, y aunque no les cuadre, ya saben que yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega, además les digo ya paso la campaña y ahora hay un solo partido: Mexico.

“No vamos a seguir peleando. ¿Qué ganamos con eso? ¡Nada!, Peleábamos cuando queríamos llevar a cabo la transformación, ahora ya estamos en eso, vamos a llevar a cabo la cuarta transformación desde abajo”, dijo.

López Obrador estuvo acompañado por la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores en su gira, que continuará en Chetumal, Quintana Roo, y anunció programas para reactivar el campo, generar empleos en las comunidades rurales para frenar la migración.