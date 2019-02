Dejan en vilo resultados sobre consulta para termoeléctrica; participan 53 mil personas

CUERNAVACA, Mor. (proceso.com.mx).- Este domingo no hubo resultados de la consulta para definir si funciona o no la termoeléctrica y los demás componentes del Proyecto Integral Morelos (PIM); será el presidente Andrés Manuel López Obrador quien dé los resultados este lunes en la conferencia mañanera.

Así lo informaron el delegado del gobierno federal en Morelos, Hugo Eric Flores Cervantes y la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Ciudadana y Asuntos Religiosas, Diana Álvarez Maury, en conferencia de prensa alrededor de las 10 de la noche de este domingo.

“Donde manda capitán no gobierna marinero”, dijo un tanto apenado Flores Cervantes para asegurar que la orden que había tenido de Presidencia de la República es que no se ofrecieran datos de los resultados de la consulta. Aunque sí aseguró que ya estaba avanzada la captura de las actas de los centros de votación.

En tanto, la subsecretaria dijo que este ejercicio ciudadano es el primer paso de una serie de acciones que tendrá que hacer el gobierno federal, como mesas de diálogo con los inconformes para alcanzar acuerdos. Aunque se insistió a los funcionarios para que revelaran los resultados, no dieron visos de ellos.

También te recomendamos Participan 16 mil personas en el primer día de consulta por la termoeléctrica

Sólo hablaron de datos globales de participación. En Morelos en los dos días de consulta participaron 41 mil 194 personas; en Puebla fueron 7 mil 485 personas las participantes; y en Tlaxcala, 4 mil 851. En total fueron 53 mil 532 personas las que emitieron su opinión respecto al funcionamiento de la termoeléctrica.

En tanto, Jorge Zapata, nieto del Caudillo del sur, dio a conocer algunos resultados a través de grupos de WhatsApp. En la casilla de Apatlaco se obtuvieron 411 votos por el no, 88 por el sí, 2 votos nulos; en la Alameda de Cuautla, 902 votos por el no, 842 por el sí, 5 nulos; en Tepoztlán, 765 votos por el no, 272 por el sí; en Tetelcingo, 152 por no, 140 por sí, uno nulo; en la casilla del Centro de Cuautla, 489 por no, 380 por sí; en la casilla de Xalostoc, 672 por no, 33 por sí, 3 nulos.

Mientras tanto, en Yautepec, la victoria del sí fue aplastante con 1082 votos a favor de la termo, 294 en contra; en Ayala fue al contrario, 1544 en contra, 56 a favor y seis votos nulos; en Yecapixtla fueron mil 241 en contra, 587 a favor y 4 nulos; en Temixco, fueron 883 votos a favor de la termo y 153 en contra; en Jiutepec sólo los votos del domingo fueron 588 a favor de la termo y 249 en contra, con un voto nulo. En la Plaza de Armas de Cuernavaca, sólo del día domingo, se registraron 909 votos a favor de la termoeléctrica contra 723 en contra. Todos son resultados preliminares.