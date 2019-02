Maduro retiene al periodista Jorge Ramos y le confisca equipo y entrevista; México protesta ante Venezuela

CARACAS (apro).- Un equipo periodístico de Univision Noticias, encabezado por el presentador mexicano Jorge Ramos, fue retenido durante más de dos horas en el Palacio de Miraflores desde la tarde de este lunes por órdenes de Nicolás Maduro, denunció el canal en su página web.

Según reportó la cadena hispana en Estados Unidos, Ramos le hizo una entrevista a Nicolás Maduro, “pero a él le disgustaron las preguntas y ordenó decomisar el material grabado, los equipos de televisión y telefonía y retener a los periodistas”.

Los periodistas de Univision Noticias retenidos en Miraflores son María Martínez, Claudia Rondón, Francisco Urreiztieta, Juan Carlos Guzmán, Martín Guzmán y Jorge Ramos.

Posteriormente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa confirmó la detención y posterior liberación del equipo reporteril.

El hecho generó el rechazo del gobierno mexicano, a través del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien refirió que le fue manifestado al de la República Bolivariana de Venezuela su preocupación y protesta por lo ocurrido en el Palacio de Miraflores hoy a Jorge Ramos y su equipo.

El Gobierno de México ha manifestado al de la República Bolivariana de Venezuela su preocupación y protesta por lo ocurrido en el Palacio de Miraflores hoy a Jorge Ramos y su equipo. Peniley Ramirez de Univisión nos acaba de comunicar que han sido liberados. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 26, 2019

Posteriormente, la cancillería mexicana difundió un comunicado en el que anunció que daría seguimiento puntual a lo ocurrido en Caracas a Ramos y al camarógrafo mexicano Martín Guzmán Monroy, y exigió que se le restituyan equipo y materiales.

El @GobiernoMX expresa su preocupación y protesta al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por lo ocurrido al periodista Jorge Ramos y su equipo. https://t.co/pNxxcBeAqD pic.twitter.com/xJmp0DBQLw — SRE México (@SRE_mx) February 26, 2019

“A las 9:40 pm hora local, fue liberado el equipo de Univision que estuvo detenido en Miraflores. Estaban haciendo una entrevista a Nicolás Maduro que fue reprogramada varias veces la tarde de este lunes”, informó el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, Marco Ruiz.

“Entraron a la 4:30 de la tarde y, durante la entrevista, cuando el periodista Jorge Ramos le preguntó a Maduro sobre los señalamientos de fraude en torno a las elecciones del 20 de mayo (de 2018) y cuando le mostró un video donde se ven niños comiendo de la basura en la calle, Maduro se molestó mucho, terminó con la entrevista y llegaron Jorge y Delcy Rodríguez e insultaron al equipo de Univision”, relató el secretario general del SNTP.

#AlertaSNTP | A Nicolás Maduro le molestaron las preguntas hechas por el periodista Jorge Ramos. Se disgustó cuando fue cuestionado sobre los señalamientos de fraude y salió de la sala cuando el reportero le mostró un video de niños comiendo de la basura. #25Feb — SNTP (@sntpvenezuela) February 26, 2019

Agregó que el equipo de prensa de Univision salió sin equipos del Palacio de Miraflores.

“Les quitaron todos los equipos, todos los celulares y hasta las 9:40 de la noche fueron liberados y salieron sin nada de lo que tenían a la entrada, no tienen ni teléfonos ni cámaras, y salieron escoltados y siendo grabados hasta el hotel”, precisó.

El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, dijo a Univision Noticias que los periodistas “no habían sido retenidos” y que iban camino a su hotel.

El funcionario manifestó luego en su cuenta de Twitter que por Miraflores “han pasado centenas de periodistas que han recibido el trato decente que de forma habitual impartimos a quienes vienen a cumplir con el trabajo periodístico, y han publicado el resultado de ese trabajo. No nos prestamos a shows baratos”.

X Miraflores han pasado centenas de periodistas que han recibido el trato decente que de forma habitual impartimos a quienes vienen a cumplir con el trabajo periodístico, y han publicado el resultado de ese trabajo. No nos prestamos a shows baratos — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) February 26, 2019

Sobre las 9:00 de noche de este lunes, el periodista Daniel Coronell, presidente de Univision Noticias, confirmó que había hablado con Ramos y su equipo. Sin embargo, el material periodístico y los equipos fueron confiscados por el régimen.

Confirmado: Estoy hablando con @jorgeramosnews. Él y los otros miembros del equipo fueron liberados. Los equipos y el material de la entrevista que no le gustó a @NicolasMaduro fueron confiscados. — Daniel Coronell (@DCoronell) February 26, 2019

“Peniley Ramírez de Univision nos acaba de comunicar que han sido liberados”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.

La versión de Ramos

Tras dos horas y media detenidos en el Palacio de Miraflores, Ramos se comunicó con Univision y relató lo ocurrido. “Después de 17 minutos de entrevista a él (Nicolás Maduro) no le gustó lo que le estábamos preguntando sobre la falta de democracia en Venezuela, las torturas, los prisioneros políticos, sobre la crisis humanitaria”, explicó el periodista.

Continuó relatando que fueron aislados y despojados de sus pertenencias. “(Maduro) se levantó de la entrevista después de mostrarle videos de unos jóvenes comiendo de un camión de basura. Inmediatamente después uno de sus ministros, Jorge Rodríguez (ministro de Comunicación), vino a decirnos que la entrevista no estaba autorizada y nos confiscaron todo el equipo, no tenemos nada, se quedaron con las cámaras, nos quitaron las tarjetas (de memoria)”.

Las imágenes a las que aludió Ramos fueron publicadas en redes sociales por su colega Enrique Acevedo.

Estas son las imágenes que ⁦@jorgeramosnews⁩ le mostró a Nicolás Maduro y que provocaron que Maduro se levantara de la entrevista,⁩ que retuvieran al equipo de Univision y que confiscaran su trabajo. Esto es lo que Maduro no quiere que vea el mundo. pic.twitter.com/UfSZ3lr5Jm — Enrique Acevedo (@Enrique_Acevedo) February 26, 2019

El material de la entrevista también fue confiscado. “La entrevista la tienen ellos, nos quitaron los celulares, estoy hablando de otro celular que no es el mío. No tenemos nuestro equipo, no tenemos la entrevista. Después de eso nos mantuvieron separados durante dos horas y media en el Palacio de Miraflores interrogándonos. Nos metieron en un cuarto de seguridad, apagaron las luces, nos arrancaron los celulares, se quedaron con nuestras cosas personales”

Condena de la SIP

Este lunes, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las agresiones contra periodistas y las restricciones a su labor, así como los actos de censura de contenidos y bloqueos en internet registrados en Venezuela el pasado fin de semana, durante la cobertura de los intentos de entrega de la ayuda humanitaria.

La presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, demandó “respeto y garantías para la labor de los periodistas” nacionales y extranjeros y defendió el derecho de los venezolanos a estar informados. Y la noche de este lunes emitieron un comunicado rechazando a detención de Ramos y su equipo periodístico en Caracas.

En enero más de una decena de corresponsales extranjeros y venezolanos que trabajan para medios internacionales fueron detenidos en Caracas cuando cubría la situación tras las protestas contra Nicolás Maduro, que se generaron luego de la juramentación de Juan Guaidó como “presidente encargado” el 23 de enero.