Este miércoles: 6 mil millones MXN en juego. Se podrá participar desde México

¡No hace falta viajar a los Estados Unidos para comprar los boletos oficiales del Powerball de 322 millones de dólares de este miércoles 27 de febrero de 2019! Ya está en México la plataforma para participar en línea en más emocionantes loterías estadunidenses: theLotter.

Desde hace poco, los mexicanos empezaron a usar theLotter.com para obtener sus boletos oficiales de manera segura para el Powerball y otras loterías extranjeras. Si quieres saber cómo funciona theLotter, sigue leyendo esta nota.

¿Qué es theLotter.com?

Es el servicio líder de mensajería a través del cual las personas de todo el mundo pueden jugar y soñar con ganar las más grandes loterías. Desde su lanzamiento en 2002, theLotter sigue siendo la única empresa legal para ganar loterías extranjeras.

Las probabilidades de ganar son iguales a las de alguien que compra su boleto físicamente en Estados Unidos, sin embargo, theLotter.com cuenta con más opciones de juego que sí incrementan matemáticamente las probabilidades de ganar. La plataforma también ofrece gratuitamente la posibilidad de ver resultados e información de las mayores loterías mundiales.

Estás a 4 pasos de los 6 mil millones MXN

1. Ingresa a theLotter.com y busca la lotería Powerball

2. Elige un tipo de apuesta: Estándar (individual); Peña (grupal) o Paquete (individual + grupal)

3. Indica cuántas líneas quieres jugar y elige tus números

4. Haz clic en Jugar y tu participación estará asegurada para el sorteo del viernes

¿theLotter es legal y seguro?

Como hemos mencionado anteriormente, theLotter.com no es ni lotería ni sitio de apuestas, sino que es un servicio de mensajería operado por Lotto Direct Limited, empresa licenciada y regulada por MGA. Las leyes en Estados Unidos no prohíben que un extranjero gane la lotería, sea residente o no. Los millones de ganadores de theLotter son una prueba de que theLotter es seguro.

¿Qué pasa cuando un mexicano gana con theLotter?

Cuando un mexicano gana una bolsa en theLotter.com, la empresa corre con todos los viáticos para que el ganador reclame el premio personalmente, el ganador no deberá pagar ninguna comisión o pago adicional a theLotter, adicionalmente, se le ofrece gratuitamente un abogado para acompañarle en el proceso. Cuando el usuario gana un premio secundario, este será transferido directa y automáticamente a su cuenta personal.

Los ganadores latinos de theLotter suman ya decenas de millones de dólares desde países como Argentina, México, Colombia, Uruguay, entre muchos otros. Entre los premios ganados con theLotter, se destacan un premio de USD 30 millones de una panameña y un premio de USD 1 millón ganado por un salvadoreño.

6 mil millones de pesos y razones para jugar hoy

La actual bolsa de 322 mil millones MXN del Powerball se sorteará en la noche de este miércoles 27 de febrero, todos los mexicanos que compren sus boletos en theLotter.com, participarán en igualdad de condiciones que si estuvieran en los Estados Unidos físicamente. Con esta millonaria bolsa, ¡te deseamos un muy próspero 2019!