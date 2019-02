“Lo único que les pido es amor y paz”: Blanco a opositores de la termoeléctrica de Huexca

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo ofreció diálogo a los opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM) que incluye la termoeléctrica de Huexca: “ya no queremos más conflictos sociales, hay formas de arreglarlo”, opinó.

En entrevista luego de acudir al 40 aniversario de una escuela secundaria en Cuernavaca, el mandatario conversó con los representantes de los medios de comunicación. Al referirse a la consulta para definir el futuro del PIM, que se llevó a cabo este fin de semana en Morelos, Puebla y Tlaxcala, cuyos resultados presentados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, favorecen la operación de la planta eléctrica.

“Hay que respetar las decisiones de la gente, si lo hizo el presidente de llamar a una encuesta, y la gente votó por el sí, pues hay que respetarla. Sé que el sábado y el domingo, hubo quema de unas urnas, algunos se tuvieron que retirar, no puede pasar eso. Creo que ya todos estamos cansados de lo mismo, de peleas, de discusiones. Lo que debemos hacer es ponernos en unidad y ponernos a chambear”, dijo.

“No más peleas, debemos ponernos a chambear para que tengamos un mejor estado. Nosotros estamos en la mejor disposición de poder dialogar. Yo lo dije una vez, si no es beneficio para la gente la termoeléctrica, pues que no vaya. Pero al final, sí es un beneficio para la gente. Hay muchos intereses ahí que están metidos, pero como dijo el presidente de la república, vamos a hacer la encuesta y en la encuesta ganó, entonces ahí, ya no podemos hacer nada”, aseguró.

Dijo que es un tema federal, pero que el resultado de la consulta dejó en claro que la gente está a favor del funcionamiento de la termo. “Entonces ahora le pido a la gente que está en contra que nos pongamos a trabajar, que no se peleen, que hay que apoyar”, sostuvo. A la pregunta de si mediaría en el conflicto con el gobierno federal, el mandatario afirmó:

“Lo más importante es el diálogo. Si hay personas que tienen mucho interés económico, que se dejen del interés económico y hay que ponernos a chambear. Creo que ya la gente no soporta tantas peleas. Hay marchas, está bien, pacíficamente, porque la gente tiene derecho a reclamar las inconformidades que ve la gente. Está en todo su derecho y yo siempre los he recibido en la oficina. Pero hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden”.

Agregó: “no vamos a hacer cosas que ellos nos piden, pero que no podemos hacer. Lo único que les pido es amor y paz. Hay que llevar la fiesta en paz. Creo que la gente está cansada de lo mismo, de los conflictos, ya no más”, tras señalar que no ha hablado con López Obrador sobre el tema.

Dijo ser consciente de que el conflicto de la termoeléctrica, aunque es un asunto federal, pues está en el estado de Morelos, por eso “hay que llegar al diálogo. Sé que hay muchos intereses. Pero el resultado fue democrático, se dijo que sí y va. Por eso el presidente vino y dijo: ‘si dicen que no, pues no; y si dicen que sí, pues sí’. Entonces yo lo único que les pido a todas las personas, a los ciudadanos, a los frentes que están en contra, que no olviden que la gente votó que sí”.

Dijo que estuvo al pendiente de las movilizaciones y que con respeto se permitió que se promoviera el no a la termoeléctrica, “pero al final, ganó el sí. Nadie obligó a la gente a que votara por el sí”. Pidió a los opositores que se manifiesten en paz, sin violencia. “Amor y paz, si se votó que sí, pues va que sí”, concluyó.