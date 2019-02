Consideran “idóneos” a candidatos de AMLO a la CRE, pese a las críticas de la oposición

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a desconocer términos básicos sobre electricidad o hidrocarburos, la Comisión de Energía en el Senado aprobó por mayoría la idoneidad de 11 de los 12 candidatos propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador para cubrir cuatro vacantes en la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

“Hubo algunos muchachos de los candidatos que no tenían tanta experiencia, pero la preparación básica de ingenieros químicos o de ciencias exactas, y vuelvo a decirles como dijo un maestro mío de matemáticas que ‘el que sabe de matemáticas puede leer cualquier libro, reglamento, ley, no así el de las ciencias sociales’, ¿verdad? Todos ellos sabían matemáticas”, dijo el presidente de la Comisión de Energía, senador de Morena, Armando Guadiana Tijerina.

Aprobando la idoneidad de los candidatos a la CRE, ¡que vergüenza! https://t.co/OT9F4GvSa4 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) February 27, 2019

También te recomendamos Los candidatos de AMLO para la CRE no cumplen con el perfil: senadores

Luego de que varios de los aspirantes fueran exhibidos durante las comparecencias del 13 y 14 de febrero al no saber responder sobre conceptos y funciones básicas del sector, tres senadores votaron en contra y ocho a favor, por lo que el acuerdo de idoneidad pasó a la Junta de Coordinación Política del Senado y se prevé que luego sea turnado al pleno para su votación.

El senador del PAN Julen Rementaría pidió que se rechazara la propuesta de dictamen para que el presidente López Obrador pudiera enviar nuevas propuestas con perfiles más acordes a las necesidades de la CRE. Sin embargo, Morena y PT aprovecharon su mayoría para declarar que los perfiles de los 11 candidatos de las cuatro ternas cumplen con los requisitos establecidos.

“De 12 aspirantes: tres no cumplen con el título afín a la materia; seis no cumplan con el requisito de haberse desempeñado en forma destacada durante 5 años en actividades profesionales públicas o académicas relacionados con materias afines al objeto del órgano regulador respectivo y tres no cumplen con el requisito de no haber ocupado el año previo la designación empleo, cargo o función directiva en empresas que estén sujetas a regulación en materia de energía”, dijo Rementería.

Por su parte, la senadora panista Xóchitl Gálvez también protestó por los perfiles aprobados, pero al no ser parte de la Comisión de Energía sólo puede participar como observadora sin derecho a voto.

“A nadie le gustó, yo les diría a ustedes: ¿qué persona quieren ustedes? Si no están de acuerdo en una persona como Edmundo Sánchez Aguilar, que fue el último candidato del Tec de Monterrey, con maestría de Columbia de Nueva York, que fue maestro de Harvard, asesor de hidrocarburos de empresas no solo nacionales, como Shell, como Exxon, también como Pemex”, recriminó Guadiana.

De los 12 candidatos sólo se descartó el perfil del ingeniero químico Raúl Morales Mitre al no presentarse a su comparecencia.

Actualmente la CRE cuenta con sólo tres de los siete comisionados, por lo que no puede sesionar.