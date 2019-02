Gobernador de Tabasco reporta bienes por 40 mdp

VILLAHERMOSA, Tab., (apro). – Casas, predios urbanos y rústicos, negocios, vehículos, cuentas bancarias, tarjetas de créditos, joyas, centenarios y otras propiedades por alrededor de 40 millones de pesos reportó el gobernador Adán Augusto López en su declaración patrimonial y de intereses.

En rueda de prensa, el mandatario morenista informó que su sueldo es de 104 mil 999 pesos mensuales, el cual se eleva a 109 mil 679 por cuatro mil 680 pesos de otros ingresos.

Sin embargo, ventiló que en un solo año por actividades profesionales en el ámbito privado tuvo ingresos del alrededor de 10 millones de pesos.

Acompañado del secretario de la Función Pública, Jaime Antonio Farías Mora y del Coordinador General Ejecutivo de la Gubernatura, Carlos Enrique Iñiguez Rosique, y aunque no precisó el monto global de sus propiedades, la suma de los bienes del gobernador y familia son de alrededor de 40 millones de pesos.

Dijo que las propiedades son suyas, así como de su esposa Dea Isabel Estrada y de sus tres hijos Adán Payambé, Augusto Andrés y Adrián Jesús.

Entre ellas, una residencia de 761 metros cuadrados de construcción y terreno de 562 metros cuadrados, adquirido en diciembre de 2008 en 8 millones 300 mil pesos en el Fraccionamiento Los Macayos de ésta capital.

Otros dos terreno de 497 y 572 metros cuadrados en ese mismo fraccionamiento de dos millones 450 mil y un millón 650 mil pesos, respectivamente, comprados en abril y noviembre de 2018; y uno más de dos millones 250 mil pesos en Paseo de las Flores del Fraccionamiento Jardines, adquirido en agosto de 2013.

Un departamento de cuatro millones 500 mil pesos en la calle Economía del Fraccionamiento Lomas Anáhuac de Huixquilucan, Estado de México, comprado en noviembre de 2018.

Dos terrenos urbanos en esta capital de dos millones 50 mil pesos y un millón 659 mil pesos, respectivamente.

Una copropiedad comercial adquirida en un millón 600 mil pesos en la calle 2 de abril del centro de Villahermosa, así como otro predio urbano con oficina, ubicada en la colonia Jesús García, de 694 mil pesos.

Además, otro terreno con local comercial, en la céntrica calle Andrés Sánchez Magallanes de Villahermosa, de 264 mil pesos.

También un predio rústico en la ranchería La Palma de 9 mil 730 metros, en la periferia de esta capital, con costo de 300 mil pesos y a nombre de su esposa Dea Isabel Estrada.

El gobernador tabasqueño y notario público número 27 con licencia, dijo ser propietario también de una camioneta Toyota Highlander modelo 2013 y costo de 557 mil pesos, así como otra camioneta Chevrolet Suburban de 640 mil pesos, y un automóvil Jetta modelo 2015 de 284 mil pesos.

De las diez cuentas bancarias reportadas, de las cuales seis son del declarante, sobresale una del banco HSBC con tres millones 844 mil pesos, así como dos de la cónyuge con 887 mil y 304 pesos, así como dos de sus dependientes (hijos) con 31 mil y 40 mil pesos.

En monedas centenarios, onzas troy y divisas, el gobernador Adán reportó más de 5 millones 760 mil pesos, alrededor de 300 mil pesos en joyas y más de dos millones de pesos en mobiliario de casa.

En su declaración de conflicto de intereses, informó que desde hace 16 años es socio con el 52% de las acciones de la empresa Delit, S.A., de C.V., ubicado en el Parque Industrial Deit de Villahermosa.

Destacó que desde febrero de 1995 se ha desempeñado como “un exitoso” notario público, tiempo en que ha elaborado el mayor número de escrituras en Tabasco, con más de 50 mil documentos.

“El que llegue a la función pública se equivoca si piensa, que llega a enriquecerse. Como notario he sido un notario de éxito, yo no me puedo quejar en ese sentido, pero me ha costado mis buenas desveladas, el estar ahí al frente de la notaría pública”, presumió.

“Mis declaraciones anuales de mis ingresos como persona física están en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para su revisión”, añadió.

Y agregó que no tiene temor en hacer públicos sus bienes, “pese a que todos sabemos que hay una crisis en seguridad pública y que vamos hacer un esfuerzo para que en seis meses se empiece a notar un cambio en la seguridad”.

Dijo que autorizó para que su declaración patrimonial y de intereses se haga pública en el portal https://.declaranet.tabasco.gob.mx/declaranet/.

Asimismo, exhorto a los funcionarios de su gobierno hacer lo mismo, aunque aclaró que no hacerlo no será condicionante para permanecer en el cargo, como sí lo es en el Gobierno Federal por mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El secretario de la Función Pública, Jaime Farías, informó que los funcionarios tienen de plazo hasta el 2 de marzo para presentar su declaración patrimonial de bienes y de intereses.

Explicó que son seis mil 962 servidores públicos registrados, de los cuales mil 162 son de recién ingreso, y los que tienen que presentar su declaración son 490 funcionarios.