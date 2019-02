En narcomantas, fiscal michoacano es aconsejado por “El señor de los gallos”, el otro alias de El Mencho

URUAPAN, Mich. (apro).- Tres narcomantas firmadas por El señor de los gallos -otro alias por el que es conocido Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)- dirigidas al nuevo fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, fueron colocadas este miércoles en distintos puntos de la ciudad.

Los carteles firmados se hallaron en la calzada La Fuente, a la altura de La hielera; en el Boulevard Industrial, sobre el puente vehicular, y en Paseo Revolución, en un establecimiento de venta de vehículos.

“Sr. Fiscal ADRIÁN LÓPEZ hacemos de su conocimiento y para que pueda hacer o realizar un trabajo eficaz y no manchar más a la fiscalía debe saber que los chilangos FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ conocido como chilito relleno el regional ARTURO MARTÍNEZ y ELIAS no son más que unas lacras que reciben dinero de los viagras son perros vendidos ojala tome cartas en el asunto si no lo haremos nosotros atte. el sr. de los gallos C.J.N.G. (sic)”, decían los mensajes.

Elementos policiales acudieron a los puntos señalados para retirar los desplegados y ponerlos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

El pasado lunes 18 fueron exhibidas en esta ciudad otras narcomantas firmadas también por “El señor de los gallos”, a nombre del CJNG.