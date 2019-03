Secretaria del Trabajo viaja en moto en sentido contrario; se disculpa, pero responsabiliza al chofer

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social, fue captada en video mientras circulaba en sentido contrario a bordo de una motocicleta en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México.

Tras la difusión del video en redes sociales, la funcionaria ofreció una disculpa, anunció que pedirá que se le aplique la multa correspondiente pero se justificó responsabilizando al conductor encargado de trasladarla: “La verdad es que fue tan rápido que no fui consultada”.

Alcalde se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Al salir, fue abordada por los medios mientras era auxiliada por el conductor de la motocicleta para colocarse el casco.

“Ahí vamos, avanzando a paso firme”, dijo en respuesta a preguntas sobre los primeros 100 días de gobierno o el programa de becas para jóvenes.

Ya una vez a bordo de la moto no contestó más preguntas y explicó que llevaba prisa. “Ya me tengo que ir porque les juro que si no, no llego al vuelo”, explicó Alcalde, quien se trasladaría a Monterrey.

En ese momento arrancó la moto y en el video se escucha claramente cuando los reporteros le indican que va en sentido contrario.

Al terminar una reunión con @lopezobrador_ en Palacio Nacional, la secretaria del Trabajo, @LuisaAlcalde se fue directo al @AICM_mx en motocicleta para no perder un vuelo • Hasta en sentido contrario se fue pic.twitter.com/AScIHqkra1 — Noemí Gutiérrez (@noemiza) February 28, 2019

Sin embargo, en la disculpa que publicó en Twitter, Alcalde dijo: “La verdad es que fue tan rápido que no fui consultada”. Tras pedir la sanción correspondiente, indicó que “los servidores públicos, con mayor razón, debemos cumplir con los reglamentos y la ley en todo momento”.