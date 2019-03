Magisterio de Chiapas rompe negociaciones con autoridades

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Chiapas rompieron el diálogo y las negociaciones con los gobiernos federal y estatal, hasta tener garantías que la reforma educativa no será aplicada al sector magisterial, pues consideraron que mientras no sea derogada la amenaza sigue vigente.

Pedro Gómez Bámaca, dirigente de la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dejó en la mesa de negociaciones al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, su Secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa y al oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, Héctor Garza.

Gómez Bámaca pidió al gobernador la renuncia de Domínguez Ochoa por “negligencia” en la atención de las demandas del sector magisterial y le exigieron garantías de que no se aplicará la reforma educativa en Chiapas, porque aunque López Obrador ha reiterado que no se aplicará, no ha sido derogada y sigue vigente.

Los trabajadores pidieron a Escandón que al igual que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se sume a la exigencia para derogar la citada reforma que dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En conferencia de prensa, Gómez Bámaca, también líder de la CNTE en Chiapas, anticipó una marcha a realizarse el 1 de marzo y señaló que después de dicha movilización se instalará la Asamblea Estatal Permanente, instancia encargada de definir las acciones posteriores del movimiento magisterial.

“No hay diálogo, no hay tal mesa, no hay tal acuerdo. Pues con la presencia de quien nos está aplicando la llamada reforma educativa, (la titular de la Secretaría de Educación), no hay diálogo, no habrá mesa con el gobierno, no la aceptaremos, cueste lo que nos cueste”, dijo Gómez Bámaca.

A la par de esta ruptura declarada por la CNTE, el gobierno estatal se apresuró a informar que por gestiones directas del gobernador Rutilio Escandón ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, se acordó liquidar la deuda total a las y los maestros de Chiapas, misma que fue acumulada por más de tres años y cuyo monto asciende a cerca de 302 millones de pesos.

La misiva oficial señala que al término de una reunión con integrantes de la Sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Escandón Cadenas explicó que el pago se hará en tres bloques, el primero el 15 de marzo con un depósito de 100 millones de pesos.

Detalló que los dos siguientes pagos se harán el 30 de marzo y el 15 de abril, respectivamente.

“Ya lo dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no hay razón para protestar, la mal llamada reforma educativa ya cayó. Ahora quienes quieran protestar libremente que lo hagan, pero que lo hagan contra la corrupción. No hay razón para dejar a las y los niños sin clases, porque este gobierno es aliado de todos los sectores, como se demuestra hoy con el magisterio”, expresó el mandatario.

Agregó que el gobierno federal autorizó otros 100 millones de pesos para la entidad, mismos que serán ocupados para la reconstrucción de escuelas en deterioro, mobiliario y equipamiento.