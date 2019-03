Taibo II demanda que Hacienda asuma deuda millonaria de Educal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la presentación del programa del Fondo de Cultura Económica (FCE) en la Feria Internacional del Palacio de Minería (FILPM), Paco Ignacio Taibo II, gerente editorial encargado, dijo que se encontraba en pláticas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que ésta asumiera la deuda de 72 millones de pesos por parte de Educal.

Lo anterior, ante pregunta expresa de la Agencia Proceso durante la ronda de preguntas y respuestas:

“Hemos hablado con Hacienda. No es una deuda de nosotros, no la creamos, no somos idiotas ni malos administradores, eso es herencia del pasado. Esa deuda se va a pagar, es eso o quebrar y perder 80 librerías, y ¿quién quebraría 80 librerías? La única manera de pagarla es que Hacienda asuma el pago de la deuda con las editoriales”.

Más tarde reculó al decir, que aún “están en conversaciones con Hacienda desde hace dos meses”; de los 72 millones, 35 de ellos son con editores agrupados en la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem).

“Es una deuda ‘móvil’ que puede reducirse en la medida que devolvimos libros con las editoriales.

Respecto al proyecto de trabajo con Educal y la Dirección General de Publicaciones a la par del FCE, primero explicó que aún estaban trabajando en ello y, a pregunta directa de Apro para conocer sobre el plan de trabajo, dijo:

“Estamos tan adelantados que operamos como si fuéramos una sola organización, formalmente vamos a fusionar, estamos trabajando como una fusión, prácticamente diario y todo al mismo tiempo”.

—Se le ha criticado por las implicaciones de una fusión.

—Yo no le veo problema, las trabajamos al mismo tiempo.

—¿Van a fusionar?

—Sí claro, vamos a fusionarlas, es un hecho.

Taibo II ya había adelantado, previo a asumir el cargo como encargado del despacho, que fusionaría Educal con FCE y la Dirección General de Publicaciones, lo que a decir de diversos promotores culturales y autores, primordialmente, sería inviable, pues cada una responde a una labor específica dentro de la creación, difusión y publicación de obras del estado.

Sobre el avance de su nombramiento como director general respondió irónicamente que no le preocupaba la espera y no sabía cuánto tiempo tomaría.

“Nunca creí que hubiera tanta preocupación formal sobre mi nombramiento… con el nombramiento que tengo gano menos como encargado de despacho, así que agradezco la preocupación, más allá de la reducción del 40% en el cargo”.

Taibo II asumió el pasado 18 de enero como encargado de despacho del FCE debido a que el artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales señala que el titular debe ser mexicano por nacimiento. Por ello se impulsaron modificaciones a dicho artículo —ya aprobadas por la Cámara de Diputados— que darían cabida a que Taibo asumiera la dirección general del FCE en un futuro.