CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones ciudadanas manifestaron su rechazo a la posibilidad de que el gobierno federal entregue directamente recursos a las mujeres víctima de violencia extrema y no a los refugios de la sociedad civil que les brindan protección y apoyo profesional.

El pronunciamiento de la Red Nacional de Refugios A. C. surgió en respuesta a las declaraciones formuladas el jueves por el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, quien afirmó que los recursos serán entregados “a las mujeres mismas”, como en el caso de las estancias infantiles. En su conferencia matutina de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que será la Secretaría de Gobernación la encargada de ese apoyo “de manera directa”.

Ramírez Cuevas ofreció el jueves una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, en la que argumentó sobre la necesidad de romper con modelo de organizaciones sociales que administraban causas sociales para beneficio propio siguiendo el modelo priista.

Al término de la conferencia, de acuerdo con una nota publicada por Reforma, declaró que en el caso de los refugios para mujeres los recursos serán entregados a las mujeres mismas “a través de procesos de nueva relación con quienes han abierto estos espacios en los que el Estado pueda seguir apoyando”.

Hoy por la mañana, López Obrador estableció que será Gobernación la encargada de atender el tema y fue cuestionado sobre esa política.

“Me decían ayer mismo: ‘Entonces el refugio de mujeres afectadas, maltratadas. ¿Cómo se va a apoyar?’ Gobernación, de manera directa, para eso es el gobierno, es que se fue creando un gobierno paralelo, alternativo, y las dependencias no se ocupaban”, dijo López Obrador.

–¿Cómo va a funcionar el tema de las mujeres maltratadas de los albergues? Una mujer que es víctima de violencia en su casa va a un albergue, incluso con sus hijos. ¿Ahora, a dónde va a recurrir? La Secretaría de Gobernación, ¿tiene esa capacidad para atenderlas? Porque decía ayer Jesús Ramírez que se les va a dar directo el recurso –se le preguntó en la conferencia.

–Vamos a buscar la forma y les aseguro que no va a haber ningún problema y que puede hasta mejorar el servicio –respondió el presidente.

–¿Qué hace una mujer maltratada?, ¿a dónde tiene que acudir?

–Todo esto lo estamos definiendo para que se conozca a dónde ir, qué hacer, como todos los programas. En el caso, por ejemplo, de las estancias infantiles, ahora se está visitando casa por casa, familia por familia, apuntando a sus niños y dándoles toda la información, toda la información.

–¿No sería mejor limpiar, que se hagan auditorías, y en aquellos malos manejos pues cancelarlos a acabar con todo?

–Primero vamos a frenar los abusos (…) El día de mi informe, el día 11, voy a hablar sobre este tema, porque ya hoy se está ayudando a más gente que la que recibía beneficios en otros tiempos.

–¿Ya no habría recursos efectivamente entregados hacia ellos (los refugios)?

–Sí va a haber recursos, no va a faltar.

–¿Hacia los refugios o solamente a las mujeres de manera directa?, Según el Inegi hay 1.2 millones de mujeres golpeadas por sus maridos.

–No, no, no. Para todas las mujeres, todo lo que signifique hacer justicia tiene prioridad, y no hay límite sobre los recursos que se requieran.

–¿El gobierno federal seguirá entregando a los refugios?

–El gobierno federal va a seguir, no sólo apoyando a estos programas a través de la Secretaría de Gobernación, sino cada vez van a haber más recursos. Ya hay ahora más recursos en beneficio de las mujeres de México, lo puedo probar. El lunes voy a dar a conocer eso.

“Entonces, lo que está cambiando -que además es para bien, para que no haya simulación, para que no haya corrupción, para que no haya intermediación- lo que está cambiando son los procedimientos, que en vez de entregarle a una organización los recursos destinados a quien lo necesita, se entreguen de manera directa a los beneficiarios. Eso es todo”, insistió López Obrador.

–¿Cuándo se definirían los criterios para que estas mujeres violentadas reciban estos apoyos directos?

–Ya, lo más pronto posible.

Por la tarde, Ramírez Cuevas publicó tuits en el que ratificó que Segob será la que brinde el respaldo y dijo que se está estudiando la optimización de los recursos.

Entrevistada en el noticiero de Denise Maerker en Radio Fórmula, la secretaria de Gobernación argumentó que está en Estados Unidos y que será el próximo lunes cuando hable con el presidente para definir cómo se operará la entrega de recursos.

Rechazo a la entrega directa

En un pronunciamiento difundido en redes sociales, la Red Nacional de Refugios A. C. argumentó que estas agrupaciones “proporcionan alojamiento seguro y confidencial para las víctimas de violencias extremas, proporcionando protección, servicios y recursos esenciales que permiten a las mujeres que han sido víctimas de las violencias machistas y de género y, a sus hijos e hijas, sobreponerse, reconstruir su auto- valoración y, poder dar los pasos para restablecer una vida con autodeterminación e independencia”.

Detalló que las mujeres víctimas de violencias extremas requieren protección y apoyo profesional inmediato porque su vida y la de sus hijas e hijos corren peligro real.

“Proponer que tengan que acudir a una oficina a tramitar apoyo económico es sencillamente una oferta fuera de la realidad y que además vulnera derechos humanos”, subrayó.

En ese contexto refrendó que los refugios cuentan con las capacidades de proveer una amplia gama de servicios de protección y apoyo necesarios para acompañar profesionalmente a las sobrevivientes, “quienes se encuentren en riesgo de ser víctimas de feminicidios”.

Consideraron que las declaraciones del jueves de Ramírez Cuevas demuestran “no solo desconocimiento de los necesarios procesos de apoyo que requieren las mujeres víctimas de violencias, sino que además refleja una llana concepción asistencialista a una complicada problemática que no puede, bajo ningún aspecto, subsanarse con ayuda económica directa pues no sólo no restaura derechos, ni salva vidas, sino que destruye toda la política pública en materia de derechos humanos e igualdad sustantiva que se ha venido construyendo desde la sociedad civil con muchísimo esfuerzo”.

La red sostuvo que de aplicarse lo anunciado por el vocero, el gobierno incumpliría acuerdos internacionales.

“El Comité CEDAW, recientemente en sus recomendaciones establece la responsabilidad del Estado mexicano en el fortalecimiento de la participación de las organizaciones que hemos hecho un trabajo fundamental en la prevención, atención y sanción a las violencias contra las mujeres”, señala.

