Vinculan a sujeto por el feminicidio de una adolescente con siete meses de embarazo

AGUASCALIENTES, Ags. (apro).- El juez Quinto de lo Penal en el estado dictó auto de vinculación a proceso a Jesús “N” por los delitos de feminicidio y aborto doloso en agravio de Laura Angélica, de 17 años, quien al momento de ser asesinada contaba con poco más de siete meses de embarazo.

El acusado, perteneciente a una familia de elevada posición económica en la entidad, permanecerá en prisión preventiva oficiosa durante los tres meses que durará la investigación complementaria.

Los hechos se registraron al mediodía del pasado 22 de febrero, cuando Jesús “N”, de 27 años, se presentó en el departamento de la víctima, ubicado en el fraccionamiento popular Mujeres Ilustres, al oriente de la ciudad capital.

Según el testimonio de trabajadores de un taller mecánico cercano al lugar de los hechos, se escucharon gritos de una mujer. Posteriormente, Jesús “N” salió, y cuando lo vieron con manchas de sangre y un cuchillo en el bolsillo lo siguieron en una camioneta para detenerlo y entregarlo a las autoridades.

Información obtenida durante la audiencia inicial indica que, al ser detenido, el imputado argumentó que el hermano de la víctima fue quien la agredió y que él le había arrebatado el cuchillo. Sin embargo, un testimonio contenido en la carpeta de investigación confirma que el hermano de Laura Angélica se encontraba en una estética a la hora en que se perpetró el crimen.

Para acreditar el delito de feminicidio, el Ministerio Público presentó como prueba acusatoria la relación entre la víctima y el acusado –una de las características del delito según el Código Penal del estado–, quienes se conocieron cuando ella trabajaba como mesera en un bar al que él asistía como cliente. Según uno de los testimonios, cuando supieron del embarazo, él le pidió que abortara.

El informe de paternidad genética forense realizado por la Fiscalía General del estado confirmó que Jesús “N” era el padre biológico. Y de los testimonios se pudo determinar la continuidad de comunicación entre el agresor y la víctima, debido a que aquel le depositaba 300 pesos semanales para cubrir gastos del embarazo.

La defensa del inculpado, encabezada por el abogado Julio Serna, quien también defendió al exgobernador Luis Armando Reynoso Femat, intentó comprobar que no había relación de pareja entre ambos, por lo tanto, no podía ser utilizado como agravante para determinar feminicidio. El juez no aceptó el argumento.

Sobre el delito de aborto doloso, se determinó que el producto falleció como consecuencia de las lesiones provocadas a la madre.

Al exterior de los juzgados, familiares y amigos de Laura Angélica instalaron un altar y una manta exigiendo justicia. En días anteriores, compañeros de escuela de la víctima organizaron una manifestación en el centro de la ciudad con la misma exigencia.

“Esperamos que el Ministerio Público cumpla con las responsabilidades de investigar con base en el Protocolo de Muertes Violentas de Mujeres y que el Poder Judicial resuelvan conforme a perspectiva de género”, señaló Claudia González Pineda, integrante del equipo jurídico del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG).

Según el Código Penal del Estado de Aguascalientes, el delito de feminicidio se castiga con 40 a 60 años de prisión, y el aborto doloso con seis a ocho años de cárcel.

(Con información de Mónica Cerbón).