Se registran ante el PAN cinco aspirantes a candidatos en Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- Al cierre del período de registros, cinco aspirantes a la candidatura a gobernador por el PAN acudieron ante la Comisión Organizadora Electoral en esta entidad, mientras que trascendió que Ana Teresa Aranda Orozco, lo hizo ante el Comité Ejecutivo Nacional en la Ciudad de México.

A las instalaciones panistas de Puebla, acudieron a registrar su precandidatura el ex dirigente panista, Francisco Fraile García; el ex alcalde de Puebla, Luis Paredes Moctezuma; el ex alcalde de Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce; el actual alcalde de Atlixco, Guillermo Velázquez Gutiérrez y la ex diputada federal, Blanca Jiménez Castillo.

En los medios locales trascendió que la ex funcionaria federal, Ana Teresa Aranda y quien habría renunciado al PAN tras enfrentamientos con el ahora fallecido ex Gobernador Rafael Moreno Valle, acudió ante el CEN para pedir su registro. Sin embargo, hasta la noche, la ex panista no lo había confirmado en sus redes sociales.

No había información si otros aspirantes a la candidatura habrán acudido ante el CEN para anotarse en el proceso interno que se definirá por asignación directa.

También te recomendamos Morena registra alianza con PT y PVEM a gubernatura de Puebla; el PAN va solo

Cabe señalar que el ex edil de Tecamachalco, quien pidió su registro, fue en reiteradas ocasiones acusado por misoginia por regidoras que durante su período lo acusaron de violencia de género.

De acuerdo a la convocatoria publicada hoy, el registro de aspirantes a la candidatura a gobernador por el PAN estaba abierto para ciudadanos externos al partido.

La Comisión Organizadora Electoral tendrá que emitir este mismo viernes el fallo sobre la procedencia de los registros que se presenten.

Mientras que la Comisión Permanente del Consejo Político del PAN se reunirá el sábado por la mañana para validar los registros, pero quienes cumplan con los requisitos no podrán realizar precampaña en los días que restan a esta etapa del proceso, pues la convocatoria lo prohíbe.

En el capítulo cuarto de la convocatoria, en el punto dos, se establece claramente: “Los precandidatos no podrán realizar actividades de precampaña”.

En el documento no se detalla la fecha en la que se tomará la determinación sobre quién será el candidato, el cual se definirá por designación directa del CEN, pero de acuerdo a versiones de algunos dirigentes la postulación se dará a conocer entre el 3 y 4 de marzo.