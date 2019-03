El PAN integra terna para elegir candidato a la gubernatura de Puebla

PUEBLA, Pue., (proceso.com.mx).- La Comisión Permanente del Partido Acción Nacional (PAN) eligió a Blanca Jiménez Castillo, Francisco Fraile García y Guillermo Velázquez Gutiérrez, para integrar la terna de la cual saldrá el candidato a Gobernador que contenderá en los comicios extraordinarios del 2 de junio de este año.

Luego de que el viernes se registraron siete aspirantes, que incluían a la ex panista Ana Teresa Aranda Orozco, y a los ex alcaldes Luis Paredes Moctezuma e Inés Saturino López Ponce, así como al ciudadano Sulpicio Marcelino Perea Marín, este sábado los precandidatos se redujeron a cuatro.

En la sesión de la Comisión Permanente el que obtuvo más apoyo fue el edil de Atlixco, Guillermo Velázquez quien recibió 63 votos, el ex senador y ex dirigente panista, Francisco Fraile, obtuvo 48 y la ex diputada federal, Blanca Jiménez 22 votos.

Los que quedaron fuera del proceso interno fueron el ex alcalde de Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce , quien recibió tres sufragios; el ex alcalde de Puebla, Luis Paredes Moctezuma obtuvo dos y la ex candidata independiente, Ana Teresa Aranda no recibió ninguno.

Cabe señalar que en los medios locales se daba por hecho que Aranda estaría incluida en la terna y hasta tendría posibilidades de ser postulada al considerarla la aspirante con mayor competitividad electoral de las opciones que tenía el PAN para la candidatura.

De acuerdo a la convocatoria, la terna decidida hoy se enviará a la Comisión Permanente Nacional, la cual nombrará al candidato o candidata mediante designación directa en los siguientes días.

El período para el registro de candidatos a la gubernatura se llevará a cabo del 19 al 23 de marzo y las campañas se realizarán del 31 de marzo al 29 de mayo.