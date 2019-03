Reportan sismo magnitud 5.3 en Huetamo, Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Un sismo magnitud 5.3 con epicentro a 58 kilómetros de Huetamo, Michoacán, fue perceptible esta mañana.

Así lo reportó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) en Twitter:

El movimiento no ameritó la activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México y fue percibido en estados como Morelos y Guerrero.

Luis Felipe Puente, coordinador de Protección Civil mexiquense aseguró que no se activió dicha alerta debido a que la “estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos”.

#Sismo detectado el 03-mar-19 a las 09:26:06 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Límite #Guerrero–#Michoacán a 45 km al SO de #Huetamo,Michoacán.

