AMLO anuncia la cancelación del proyecto minero Los Cardones en BCS

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Desde Los Cabos, en la presentación de un programa de mejoramiento urbano, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la cancelación del proyecto de la mina Los Cardones dado que afectaría la reserva de la biósfera Sierra la Laguna y, en cambio, dio su visto bueno a la construcción de una desalinizadora.

“Le digo al pueblo de Baja California Sur ¡No a la mina! Por qué no, porque tenemos que cuidar el paraíso, no destruir el paraíso, cuidar la naturaleza y si estoy hablando de que la gente vive del turismo, tenemos que cuidar el medio ambiente”, dijo López Obrador y explicó porque a diferencia del aeropuerto y la termoeléctrica de Huexca no realizó una consulta en esta ocasión.

“Lo del aeropuerto lo iniciaron otros. Lo de la termoeléctrica y el gasoducto lo iniciaron también en el gobierno pasado. Esto me tocaría a mí iniciarlo y yo digo no y tengo la facultad”, agregó el presidente tras anunciar la construcción de una planta desalinizadora en Los Cabos, con una inversión de mil millones de pesos.

En la presentación del Programa de Mejoramiento Urbano “Mi México Late”, el mandatario afirmó que serán rescatadas distintas zonas urbanas de Sonora, Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Baja California y Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas y Quintana Roo.

El presidente destacó el desarrollo generado en Quintana Roo y Baja California Sur por la actividad turística.

Ante los constantes gritos durante su discurso, López Obrador se comprometió a brindar una solución a la demanda de los taxistas de la entidad “porque va a ayudar el gobernador y porque yo voy a estar pendiente como intermediario”.