Ante supuesta amenaza de envenenamiento, AMLO responde con pueblos, bugambilias y el Ecoloco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La versión consignada en el libro de Tatiana Clouthier “Juntos hicimos historia”, sobre advertencias de envenenamiento a Andrés Manuel López Obrador durante la campaña presidencial, fue rechazada por el mandatario que, sin darle mayor importancia, derivó sus comentarios a diferentes ámbitos del sector turismo.

“No tengo yo ningún informe sobre ese asunto. Es hasta ahora que me estoy enterando”, dijo.

A continuación, López Obrador habló de las fondas y restaurantes donde suele comer, y lo “atienden muy bien”.

El mandatario aprovechó para hablar de la limpieza de pueblos y la ornamentación, por ejemplo, con bugambilias, de manera que –dijo– preparan un programa para premiar a los pueblos limpios, más bellos, con mejores jardines, a los que se podría asignar alguna obra u otro esquema de reconocimiento.

Publicado desde finales del año pasado, el libro de Tatiana Clotuhier fue motivo de una polémica el fin de semana, pues contiene algunos comentarios respecto a las advertencias que le hacían por intentos de envenenar al candidato o, inclusive, “hacerle algún trabajito”. Quien fue coordinadora de la campaña presidencial el año pasado y actualmente es diputada federal, salió a través de su cuenta de Twitter a minimizar sus comentarios en el libro, pretendiendo que se lea el contenido completo.

El presidente de México, no tuvo mayor comentario al respecto y, a la pregunta realizada en la conferencia matutina de hoy, respondió con una larga disertación sobre los pueblos y una referencia al villano del viejo programa de televisión, Odisea Burbujas:

“Tenemos que atender la limpieza de los pueblos. No al Ecoloco (villano del programa infantil), no a la basura, no a la suciedad, podemos hacer muchas cosas”.