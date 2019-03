Enfrentamiento en la Sierra Mixe deja tres muertos y seis desaparecidos

OAXACA, Oax. (apro).- Por un conflicto agrario, habitantes de San Juan Jaltepec perteneciente a Santiago Yaveo se enfrentaron con sus vecinos de Nuevo San Antonio, de San Juan Lalana, en la región del Bajo Mixe, con un saldo preliminar de tres muertos, un herido y seis personas desaparecidas.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó tres muertos por arma de fuego derivado de una disputa por conflicto de tierras entre pobladores de las comunidades de San Juan Jaltepec y Nuevo San Antonio.

Por estos hechos, la FGEO, a través de la vicefiscalía regional de la Cuenca, inició la carpeta de investigación 7208/FCUE/LOMBARDO/2019 por los delitos de homicidio y lesiones, llevando a cabo en el lugar de los hechos las diligencias respectivas con su personal del ministerio público, agentes estatales de investigación y peritos.

De manera preliminar se reporta que las personas que perdieron la vida fueron R. S. S., B. M. B y S. G., en tanto el herido fue identificado como P. R. A.

Igualmente, se cuenta con el reporte de seis personas desaparecidas pertenecientes a la comunidad de Nuevo San Antonio a quienes identificaron como A. A. C, J. A. C, A. A. C., M. de J. A. A, R. A. A y R. “N”., por tal motivo la institución inició el legajo de investigación 7215/FCUE/LOMBARDO/2019 por el delito de desaparición de personas.

Por su parte, la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) condenó “enérgicamente la agresión que sufrieron el 3 de marzo comuneros zapotecas de San Juan Jaltepec del municipio de Santiago Yaveo por parte de ganaderos invasores de la población de San Antonio.

En un comunicado exigieron castigo a los autores materiales e intelectuales y atención seria de parte de las autoridades agrarias federales y estatales ante este conflicto.