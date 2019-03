“No soy ‘la esposa de’ ni ‘la señora de’”, dice Yasmín Esquivel, candidata a la Suprema Corte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la sombra de un posible conflicto de interés, Yasmín Esquivel Mossa, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX), compareció este lunes ante la Comisión de Justicia del Senado como parte de la terna para elegir a la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Cuestionada por ser esposa de uno de los contratistas más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, Esquivel Mossa dijo que se casó hace siete años con José María Rioboó cuando “ya tenía una carrera consolidada”.

“Soy una mujer, que, como millones de mexicanas, me he hecho por mí misma, con una historia propia. No soy la esposa de, ni la señora de”, dijo al presentar su perfil en el que destacó tener una carrera de 35 años en el servicio público.

“Bien saben las señoras y los señores senadores aquí presentes, lo que cuesta a una mujer ser reconocida por sus méritos propios; lo importante que es reconocer el valor intrínseco de la mujer y no a partir de cualquier vínculo con un hombre”, agregó.

A la pregunta sobre su independencia, la magistrada presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México aseguró que Rioboó nunca ha tenido un asunto en la Suprema Corte, pero que, si lo tuviera, para evitar un conflicto de interés, se excusaría.

El senador del PAN, Damián Zepeda, le preguntó sobre los señalamientos de favores políticos a quienes han impulsado su carrera, como publicó en su edición más reciente la revista Proceso (2209) en el reportaje “La sombra del `influyentismo´ sobre Yasmín Esquivel”.

“Nunca he tenido una presión externa”, respondió.

Por su parte, Miguel Ángel Mancera, coordinador del grupo parlamentario del PRD, le preguntó si consideraba que con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos había una intromisión del Legislativo en los salarios del poder judicial.

“Definitivamente estoy en contra de que se pueda pretender que un poder someta a otro poder”, dijo la magistrada, pero también opinó que el juez debe ser impecable sin importar si gana mucho o poco.

Sobre la construcción de la termoeléctrica de Huexca, Morelos, advirtió que hubo una violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al no efectuarse una consulta previa, libre e informada con la población.

Señaló que sólo en dos ocasiones y “no más de cinco minutos” ha visto al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esquivel Mossa fue la primera de las integrantes de la terna enviada por el jefe del Ejecutivo en comparecer para determinar la idoneidad de su perfil, como parte del proceso para elegir a la sustituta de la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las otras dos aspirantes, Celia Maya García, y Loretta Ortiz Ahlf, comparecerán también hoy ante la Comisión.

Yasmin Esquivel Mossa es licenciada en Derecho por la UNAM, con especialidades en Derecho Administrativo, Derecho Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano de la Universidad Panamericana y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Anáhuac.