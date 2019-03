Mejor acogerse a programas sociales que aceptar dádivas de criminales: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó hoy a evitar proteger a grupos delincuenciales que, como ayer, usaron a vecinos de comunidades guanajuatenses para bloquear el paso a las Fuerzas Armadas.

Sean huachicoleros o dedicados a cualquier otra actividad ilícita, el mandatario pidió no auxiliar, ayudar ni proteger a miembros de la delincuencia, a cambio de dádivas y convocó a quienes lo hacen por necesidad a acogerse a los programas sociales de su gobierno.

En Palacio Nacional, López Obrador reaccionó así a las operaciones que realizó ayer el llamado Cartel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, una organización identificada por el gobierno y dedicada al robo de combustible.

“Proteger a la delincuencia no es digno, no es bueno, no es legal”, dijo el mandatario, para luego insistir en sus programas sociales.