La violencia, un lastre para los ingresos de Reynosa, advierte calificadora

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La agencia calificadora Moody’s Investors Service reveló que el aumento desmedido de la violencia en Reynosa, Tamaulipas se ha convertido en un lastre para los ingresos del municipio fronterizo.

De acuerdo con un reporte titulado Propagación de la violencia expone a más estados y municipios a riesgos crediticios relativos a la seguridad, la inseguridad ha desincentivado a los contribuyentes de mantener sus pagos fiscales al corriente.

La firma aseguró que la recaudación del impuesto predial en Reynosa, que representaba casi una tercera parte de los ingresos propios del municipio en 2017, bajó a una tasa media anualizada compuesta de 20% entre 2013 y 2017.

“El impacto que ha tenido la violencia en los ingresos propios de Reynosa provocó que hiciéramos un ajuste cualitativo negativo en nuestra evaluación del municipio. No obstante, Reynosa ha podido mantener balances operativos brutos positivos en promedio, debido a que ha sido capaz de hacer ajustes al recortar el gasto corriente durante el mismo periodo”, explicó Moody’s.

También te recomendamos Moody’s alerta sobre el impacto de la violencia en la economía de Acapulco

La preocupación en torno al incremento de la violencia ha pesado sobre ciertos tipos de actividad transfronteriza, aseguró el reporte.

Explicó que aunque el tráfico de tráileres comerciales que cruzan el puente a Pharr, Texas, permanece robusto, el total de cruces peatonales y de pasajeros en automóviles y autobuses que cruzan el puente no comercial hacia Hidalgo, Texas cayó 29% entre 2013 y 2018, según datos de la Oficina de Estadísticas de Transporte de Estados Unidos (US Bureau of Transportation Statistics).

Adicionalmente, abundó, el tráfico proveniente del lado de la frontera de Estados Unidos bajó tanto en 2017 como en 2018, según datos recabados por la Cámara de Comercio de McAllen, Texas, la cual opera y cobra peaje sobre el puente peatonal internacional en la frontera.

Reynosa se ubica en el estado de Tamaulipas en la frontera con Texas y se encuentra entre los principales centros manufactureros y de comercio transfronterizo del país.

En 2017, la tasa de homicidios de Reynosa fue de 54 por cada 100 mil habitantes, muy por encima de 10 por cada 100 mil personas en 2013. En 2018, 96% de los residentes adultos de Reynosa se sentían inseguros, por encima de 81.4% en 2016, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).