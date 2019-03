Ahora AMLO desestima perspectiva de crecimiento de la OCDE; “vamos muy bien”, insiste

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ajuste a la baja de medio punto en la perspectiva de crecimiento proyectada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), fue desestimado por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien perfiló para el próximo 11 de marzo la precisión de datos económicos de su gobierno.

Luego de que en días pasados las calificadoras internacionales bajaron las perspectivas y al menos hay dos rebajas en las notas crediticias, López Obrador mantuvo su posición:

Ese día, el mandatario tiene previsto realizar un informe de los primeros cien días de su administración y su perspectiva económica se ha reservado para entonces, luego de que calificadoras internacionales como Standard & Poor´s y Fitch Raitings, así como organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), e inclusive el Banco de México, bajaran la perspectiva de crecimiento económico del país, a las que ahora se suma la OCDE.

El titular del poder ejecutivo ha insistido, en cada nota negativa y ajuste a la baja de la perspectiva de crecimiento, en recriminar a organismos multilaterales y agencias calificadoras por no haberse pronunciado contra la corrupción de administraciones pasadas, a las que identifica como implementadoras de una política neoliberal que, en su narrativa, equivale a corrupción.

Hoy insistió en afirmar que nada ha dañado más al país que la corrupción de sus gobernantes, y en que eso terminó, al menos así, como “corrupción tolerada”, lo que permitirá el resurgimiento económico.

“Estoy seguro de que va a crecer el país. No sólo eso, México se va a convertir en potencia económica porque tiene todo: recursos naturales, un pueblo trabajador y algo que le hacía falta, que impedía que México creciera y progresara: le faltaba buen gobierno y ahora lo hay. Aunque esto no les guste a nuestros adversarios, no es presumir”, expuso.