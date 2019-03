Detienen a siete y congelan cuentas del Cártel de Santa Rosa

SILAO, Gto., (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal congeló ya varias cuentas de empresas, personas físicas y morales relacionadas con la compraventa de combustible al Cártel de Santa Rosa, como parte de la estrategia conjunta con el gobierno de Guanajuato de la que derivó el operativo denominado “Golpe de timón” efectuado el lunes en Santa Rosa de Lima y localidades vecinas, por el que al momento hay siete personas detenidas.

“Mucho va a derivar de los cateos y las órdenes de aprehensión que se ejecuten, todo el trabajo de investigación posterior a los cateos y los operativos. Se verán vínculos con fuerzas policiacas, algunos políticos, empresarios a quienes les vendían el combustible”, dijo a Apro el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien confirmó la detención hasta el momento de siete personas, tras la ejecución de órdenes de cateo y órdenes de aprehensión contra integrantes del Cártel Santa Rosa.

“El primer objetivo –del operativo- era recuperar el territorio –dijo el gobernador-; el segundo es desarticular la banda. Eso lleva más tiempo porque dependemos de los jueces, de las órdenes de cateo. Será una investigación a fondo y llevará tiempo, pero la idea es ya no salirnos” de Santa Rosa, sostuvo, tras resaltar que en el despliegue no se hizo un solo disparo.

Lo cierto es que pesar del cerco implementado desde los primeros minutos del lunes con el operativo “Golpe de timón” con más de mil agentes de distintas corporaciones, entre éstos casi 300 de la Marina Armada y más de 700 de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, El Marro no fue capturado.

Contra el líder del grupo delictivo existen órdenes de aprehensión del fuero común y del fuero federal, pero las autoridades estatales se negaron a revelar desde cuándo se tienen las que corresponden a delitos del fuero común.

El operativo se extendió por una franja de influencia y presencia de propiedades del líder del cártel y de la propia organización: Santa Rosa de Lima, Torrecillas, San José de Guanajuato –en Celaya- y San Antonio de los Morales, comunidad de Juventino Rosas, pero el cabecilla del grupo no fue aprehendido.

En estas localidades y algunas otras de Cortazar e Irapuato se ubican varias propiedades y domicilios de José Antonio Yepez y de integrantes del Cártel de Santa Rosa, según un informe de inteligencia de Pemex y la Policía Federal del que dio cuenta Proceso en sus ediciones 2204 y 2205 de febrero pasado que incluso cita coordenadas, direcciones y números telefónicos.

En dicho informe publicado por este semanario, figuran los nombres de Fabián, Noé y Luis Ángel Lara Belman como segundos de José Antonio Yepez.

Los tres son identificados como sobrinos del actual presidente municipal de Villagrán, José Lara Mendoza, a quien el gobernador acusó de ser omiso en intervenir como apoyo en estos operativos con la policía municipal.

Por esa presunta omisión se inició una carpeta de investigación para la que se solicitó un informe que el alcalde deberá entregar a la Fiscalía general, según recalcó este miércoles el Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre.

El Fiscal ventiló que además de varios inmuebles cateados y algunos asegurados se han encontrado túneles, aunque se negó a dar más detalles porque se trata de datos de prueba que forman parte de las investigaciones en curso.

En Santa Rosa de Lima se pretende hacer un trabajo integral al cobijo de un programa federal de atención a la comunidad y sus habitantes, en una siguiente etapa, afirmó el gobernador del estado. “La haremos una comunidad segura”.

Detener al Marro “no es la solución”: Comisionada

Entrevistada en un evento en León, la Comisionada de la unidad de análisis estratégico en seguridad, Sophía Huett, dijo que la captura del líder del Cártel de Santa Rosa “no es la solución” porque “cuando los esfuerzos se centran en detener a la cabeza, es cuestión de tiempo que alguien más asuma el liderazgo”.

Por ello, aseguró que la estrategia va en distintas vertientes, “recuperar el Estado de Derecho, pero también detener a mandos medios de la base y de la cabeza, que tengan mayor o menor grado pero una participación clara en las actividades delictivas. Es el caso de las siete personas detenidas”.

-¿Hubo vacíos de la autoridad estatal, federal?- se le preguntó.

“Y también vacíos municipales, sin ir más allá, algunos de los vehículos recuperados con reporte de robo estaba en la vía pública en la comunidad de Santa Rosa”, dijo la funcionaria.

Aunque aclaró que no podía hablar de responsabilidades de cada autoridad, la comisionada dijo creer que “probablemente en el uso de distintas estrategias no fueron tan eficientes o encontraron limitaciones” para lograr la desarticulación del grupo delictivo, mismo que desde hace varios años opera en el estado como cártel local.

“La seguridad pública no es una ciencia exacta, omiso se es cuando hay una voluntad de no actuar, que es muy distinto a no utilizar la estrategia adecuada”, añadió Huett López.

La funcionaria estatal detalló que entre los siete detenidos hasta este miércoles figuran dos mujeres: Angélica, cuñada de José Antonio Yepez, quien fue capturada en posesión de un arma, y Mariela, alias La Chola.

Las dos mujeres fueron identificadas por la Comisionada como operadora financiera y mando operativo de quienes efectúan los bloqueos en carreteras e incendian vehículos, respectivamente.

Entre los siete detenidos figuran además un elemento de la Policía Federal en activo –quien tiene una relación sentimental con una de las mujeres- y a un expolicía municipal de Celaya.

Presumiblemente, el policía federal estaría involucrado en un multihomicidio cometido en una vulcanizadora de Valle de Santiago, en el que cinco hombres que se encontraban en el lugar fueron acribillados por un grupo del cártel que llegó en dos camionetas al sitio, el pasado 5 de febrero. Un video de esta masacre fue difundido ampliamente en redes sociales.

Entre los objetos asegurados en el operativo “Golpe de timón” figuran una de las dos camionetas blancas en las que se transportaron los sicarios que cometieron la matanza en la vulcanizadora de Valle de Santiago.

Además, se identificó una de las armas largas empleadas –y que aparece en el video que se viralizó en redes- entre las que fueron aseguradas en el operativo del lunes.

La comisionada de la Unidad de análisis estratégico afirmó que los disparos efectuados la mañana del miércoles a la sede de la Fiscalía general de la república en Irapuato está “en la lógica de los esquemas propagandísticos de las organizaciones”, de manera similar a la quema de vehículos.