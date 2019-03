AMLO alista demanda por corrupción en plantas de fertilizantes; “no podemos recibirlas así”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las irregularidades en la adquisición a sobreprecio de plantas de fertilizantes que hasta ahora son inoperantes, serán denunciadas para que se determinen responsabilidades y aun se analiza si dichas plantas son viables.

El presidente Andrés Manuel López Obrador abordó de nueva cuenta el asunto exponiendo la dimensión del sobreprecio que, de un estimado de 50 millones de dólares, se adquirió en 500 millones de dólares, como parte de “esas cosas paradójicas” de lo que llama “el período neoliberal”, pues 20 años atrás, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se había privatizado.

Según el mandatario, fue en el contexto del Pacto por México, que se acordó la compra de la planta de Agronitrogenados:

“Cuando se firmaron los acuerdos que todos los partidos firmaron, el Pacto por México –que fue contra México, en realidad–, ahí se incluyó aprovechar que se iba a comprar una planta de fertilizante para producir y apoyar a los productores. Esto como demanda de las supuestas organizaciones campesinas independientes. Para jalarlos al pacto por México, ya ven que se sumaron todos… Ya tenían armado un negocio”.

López Obrador recordó que se destinó una cantidad similar, de 500 millones de dólares, para su rehabilitación y hasta ahora sigue inoperante.

“Nosotros no podemos recibir esto sin que se haga una investigación. Porque si nos quedamos cayados, si no actuamos, estaríamos siendo encubridores. Entonces estamos pidiendo que la autoridad competente investigue y tenemos que decidir qué vamos a hacer con la planta.

“Porque hay quienes me dicen –que saben de esto– que aunque se le siga metiendo dinero no va a funcionar, que sería seguir metiéndole dinero bueno al malo. Otros me dicen que no, que hay que terminarla, porque podemos utilizarla para producir fertilizantes”, dijo, recordando que actualmente se importan, cuando antes de la privatización había autosuficiencia.

El mandatario expuso que se presentarán las denuncias en breve y también se definirá el futuro de las plantas, pero –añadió– como en el caso de Fertimex, hay otros negocios pues los gobiernos anteriores “se pasaron en todo”.