René Juárez buscaría de nuevo la presidencia del PRI solo si hay “piso parejo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, dijo que esta interesado en participar en la elección para ocupar la presidencia nacional de su partido, siempre y cuando haya “piso parejo” y sin dinero de por medio.

¿Dinero de los gobernadores?, se le preguntó.

“No. Dinero de quien sea; que sean los militantes, que sean los militantes con su voto libre, que se respete la dignidad de la militancia, que haya certeza, que haya condiciones de igualdad, de transparencia y legitimidad”, respondió.

Y si eso no se da, ¿va?

“Si eso no se da, lo voy a pensar, y a lo mejor aun así me animo y voy”.

René Juárez dijo que, en caso de contender por la dirigencia nacional, dejaría la coordinación de la fracción parlamentaria.

“En un acto de congruencia, cuando yo renuncié, dije: ‘el dirigente que dirija, el legislador que legisle, el gobernante que gobierne’. Lo que no se puede es dobletear. No se puede.

“Es una decisión personal. Yo voy a renunciar, por supuesto, a la coordinación y a la diputación para dedicarme de tiempo completo, primero, a la precampaña, y después, a dirigir el partido”, sostuvo.

Juárez Cisneros insistió en que solo con “piso parejo, con una elección, un proceso de consulta, pero cuidado; que no sea el dinero el que decida a la nueva dirigencia, que sean los militantes. Hay que cuidar eso”.

El diputado, quien asumió la dirigencia nacional del PRI el 4 de mayo de 2018 y luego renunció para dar paso a Claudia Ruiz Massieu, dijo que durante su paso se administraba más.

“En su momento tomaré la decisión (si contiende o no), y por supuesto que sí tendría mucho interés en estas condiciones, con el soporte y respaldo de la gente, dirigir al partido, no como yo estaba, por eso renuncié la vez pasada, porque el PRI lo que necesita ahora es un líder, un líder, no un administrador”.