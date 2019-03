La Corte entrega premio a esposa de Riobóo y… candidata a la Corte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó el “Premio Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia 2019”, a la magistrada Yasmín Esquivel Mossa, candidata a ocupar un asiento en el Alto Tribunal.

“Hay que destacar que esta es la primera ocasión en que la mayoría de los premiados son mujeres, de once premios siete son para mujeres. Cosa que es muy relevante”, dijo el ministro presidente Arturo Zaldívar.

Esquivel Mossa es señalada como la favorita por el gobierno federal para ocupar el asiento dejado por la ministra en retiro Margarita Luna Ramos (Proceso, 2209), hecho que ha provocado reiterados cuestionamientos.

El tema volvió a esta mañana, cuando la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado del República, se pronunció por desechar la terna presentada por el Ejecutivo y declarada “elegible” por la Comisión de Justicia.

Esquivel Mossa se ha defendido de los señalamientos de un posible conflicto de interés, debido a que su esposo, el ingeniero José María Riobóo, está involucrado en el proyecto ejecutivo del aeropuerto civil-militar de Santa Lucía.

“Soy una mujer, que, como millones de mexicanas, me he hecho por mí misma, con una historia propia. No soy la esposa de, ni la señora de”, dijo al presentar su perfil en el que destacó tener una carrera de 35 años en el servicio público.

De hecho, la sesión programada para este jueves, con el objetivo de elegir a la nueva ministra, fue cancelada por no existir acuerdo político.

En su carrera como magistrada presidente Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Esquivel ha sido cuestionada por la designación de sus colaboradores y de magistrados, así como algunas de sus resoluciones.

Especialmente en la construcción Supervía Poniente, en la que participó su esposo y quien ella misma se encargó de darle certeza jurídica luego de ser impugnada por daño ecológico.

Junto a Celia Maya García, también magistrada y excandidata de Morena en Querétaro, así como de Loretta Ortiz Ahlf, exdiputada federal por el mismo partido, Esquivel Mossa forma parte de la terna que hoy se encuentra entrampada en el Senado.

“El acuerdo de Premio Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia 2019, fue un mes antes de que fuera propuesta a ocupar un lugar en la Suprema Corte”, dijo al salir de la sesión.